Очевидцы рассказали о пожаре в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе

Утром 12 декабря в Балашихе загорелся торговый центр "Стройтракт". Пожару присвоили четвертый ранг сложности, для тушения пришлось привлечь вертолет. Пострадал один человек, его госпитализировали. Расскажем все подробности случившегося.
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Первое сообщение о пожаре в "Стройтракте" поступило в 08:33. На место оперативно приехали экстренные службы – к этому моменту горел мусор на площади 200 квадратных метров. По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание из-за дождя.
Позднее огонь перекинулся на складские помещения, кровля здания начала рушиться. Из-за этого пожар начал распространяться очень быстро.
Автоматические системы тушения и оповещения сработали штатно, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Четыре человека, которые находились в торговом центре, были эвакуированы. Пострадал охранник ТЦ, его госпитализировали, уточнил начальник ГУ МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин.
Пожару присвоили четвертый ранг сложности. Тушение осложнялось тем, что рядом с торговым центром нет источников воды. В небо был поднят пожарный вертолет Ми-8, всего с огнем боролись более 130 человек и свыше 40 единиц техники.
В 11:55 спасателям удалось локализовать возгорание на площади 9 тысяч квадратных метров при общей площади здания в 12 тысяч "квадратов". К тому моменту 700 квадратных метров здания уже обрушились. В 12:15 было ликвидировано открытое горение. По словам одного из пожарных, огонь чудом не перекинулся на бытовки, которые находятся вплотную к ТЦ. В момент происшествия там находились рабочие, добавил он.
После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело. Собственную проверку организовала и прокуратура Московской области. По данным Всероссийского союза страховщиков, с учетом площади пожара ущерб от инцидента может достичь 10 миллиардов рублей, сообщает "Интерфакс". Специалисты взяли пробы воздуха, концентрация вредных веществ не превышена, отметили в МЧС.
"Только витрину новую поставили"
Местная жительница Алина рассказала Москве 24, что узнала о пожаре в торговом центре из соседского чата. Ее дом находится буквально в 200 метрах от места ЧП.
"Потом пошла на остановку, а там черный дым, все в копоти. Вспомнила, что не закрыла окна, подумала, что это все домой налетит. Туда постоянно ехали пожарные машины", – поделилась она.
По ее словам, торговый центр пользовался большой популярностью у местных жителей, так как в округе большое количество новостроек. При этом там продавались не только строительные материалы. "Там была мебель, двери, сантехника. Вчера туда заходила и увидела там красивые безделушки к Новому году, гирлянды, украшения. Было праздничное настроение, песни новогодние, а теперь все сгорело", – добавила Алина.
Сотрудница "Стройтракта" Марина рассказала, что о происшествии ей по телефону сообщили клиенты. После этого она сразу приехала в торговый центр.
Продавец отделочных материалов Алик отметил, что пока не может оценить ущерб от пожара. По его словам, у всех, кто торговал в "Стройтракте", в обороте было от полутора до двух миллионов рублей.
Также один из арендаторов помещения в ТЦ рассказал журналистам, что в момент пожара в здании никого не было, так как работа здесь начинается в 09:00. По его словам, ежемесячно здесь устраивали учения по проверке пожарной сигнализации. Оценить ущерб от возгорания пока не представляется возможным, добавил он.