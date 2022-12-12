Очевидцы рассказали о пожаре в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе

Утром 12 декабря в Балашихе загорелся торговый центр "Стройтракт". Пожару присвоили четвертый ранг сложности, для тушения пришлось привлечь вертолет. Пострадал один человек, его госпитализировали. Расскажем все подробности случившегося.

Начало

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Первое сообщение о пожаре в "Стройтракте" поступило в 08:33. На место оперативно приехали экстренные службы – к этому моменту горел мусор на площади 200 квадратных метров. По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание из-за дождя.

Позднее огонь перекинулся на складские помещения, кровля здания начала рушиться. Из-за этого пожар начал распространяться очень быстро.

Автоматические системы тушения и оповещения сработали штатно, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Четыре человека, которые находились в торговом центре, были эвакуированы. Пострадал охранник ТЦ, его госпитализировали, уточнил начальник ГУ МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин.





Сергей Полетыкин начальник ГУ МЧС РФ по Московской области Он (пострадавший. – Прим. ред.) находится в Центральной районной больнице, угрозы жизни и здоровью нет. Отравление угарным газом.

Пожару присвоили четвертый ранг сложности. Тушение осложнялось тем, что рядом с торговым центром нет источников воды. В небо был поднят пожарный вертолет Ми-8, всего с огнем боролись более 130 человек и свыше 40 единиц техники.

В 11:55 спасателям удалось локализовать возгорание на площади 9 тысяч квадратных метров при общей площади здания в 12 тысяч "квадратов". К тому моменту 700 квадратных метров здания уже обрушились. В 12:15 было ликвидировано открытое горение. По словам одного из пожарных, огонь чудом не перекинулся на бытовки, которые находятся вплотную к ТЦ. В момент происшествия там находились рабочие, добавил он.

После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело. Собственную проверку организовала и прокуратура Московской области. По данным Всероссийского союза страховщиков, с учетом площади пожара ущерб от инцидента может достичь 10 миллиардов рублей, сообщает "Интерфакс". Специалисты взяли пробы воздуха, концентрация вредных веществ не превышена, отметили в МЧС.

"Только витрину новую поставили"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Местная жительница Алина рассказала Москве 24, что узнала о пожаре в торговом центре из соседского чата. Ее дом находится буквально в 200 метрах от места ЧП.





Алина очевидец пожара в торговом центре "Стройтракт" У меня окна выходят на "Стройтракт" – когда посмотрела, там полыхало так, что ужас. Я сначала вообще не поняла, что происходит.

"Потом пошла на остановку, а там черный дым, все в копоти. Вспомнила, что не закрыла окна, подумала, что это все домой налетит. Туда постоянно ехали пожарные машины", – поделилась она.

По ее словам, торговый центр пользовался большой популярностью у местных жителей, так как в округе большое количество новостроек. При этом там продавались не только строительные материалы. "Там была мебель, двери, сантехника. Вчера туда заходила и увидела там красивые безделушки к Новому году, гирлянды, украшения. Было праздничное настроение, песни новогодние, а теперь все сгорело", – добавила Алина.

Сотрудница "Стройтракта" Марина рассказала, что о происшествии ей по телефону сообщили клиенты. После этого она сразу приехала в торговый центр.





Марина сотрудница "Стройтракта" Обидно, конечно. Это наша работа была, наш заработок, только витрину новую поставили.

Продавец отделочных материалов Алик отметил, что пока не может оценить ущерб от пожара. По его словам, у всех, кто торговал в "Стройтракте", в обороте было от полутора до двух миллионов рублей.

Также один из арендаторов помещения в ТЦ рассказал журналистам, что в момент пожара в здании никого не было, так как работа здесь начинается в 09:00. По его словам, ежемесячно здесь устраивали учения по проверке пожарной сигнализации. Оценить ущерб от возгорания пока не представляется возможным, добавил он.