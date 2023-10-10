Жительница Коптева рассказала подробности об убийстве белки в Тимирязевском парке

В Тимирязевском парке неизвестные убили белку и оставили ее тело в разломанной кормушке. Произошедшее вызвало широкий резонанс среди жителей района. Они уже многие годы обустраивают это место для прикорма животных. По факту случившегося столичная полиция и прокуратура организовали проверки. Рассказываем подробности.



Убийство в парке

Фото: предоставлено Москве 24 из личного архива Екатерины Кинль

В Тимирязевском парке неизвестные поймали белку, убили ее и бросили тело в разломанную кормушку. Мертвое животное обнаружили местные жители и рассказали об этом в Сети. По факту произошедшего столичная прокуратура организовала проверку.





пресс-служба столичной прокуратуры Коптевская межрайонная прокуратура инициировала проведение процессуальной проверки по информации, опубликованной в СМИ и соцсетях, о жестоком обращении с животными.

Выяснением обстоятельств занялась и московская полиция. Правоохранители устанавливают личности причастных к случившемуся. В ведомстве отметили, что виновники будут привлечены к ответственности согласно закону.



"У кого-то крыша поехала"

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Все произошло на "Катькиной горке" в Тимирязевском парке. Об этом Москве 24 рассказала жительница района Коптево Екатерина Кинль. По ее словам, в этом месте 40–50 лет назад проживала дружелюбная ручная белка, откликавшаяся на имя Катька. С тех пор местные жители устанавливали там кормушки для животных и птиц.

"Туда приходили группы из детских садов и школ, мы сами с детьми приходили и вешали кормушки. Это такое общее место для тех, кто хочет покормить птиц и белок. Все животные ручные, привыкшие, едят с рук", – объяснила москвичка.

Женщина добавила, что родившееся в этом году поколение бельчат отличилось особым любопытством и очень быстро стало ручным. Из-за этого каждый день множество людей приходили к "Катькиной горке" кормить их орехами. Около двух недель назад, на выходных, Екатерина Кинль отправилась в лесопарк с мужем. Там они увидели, что неизвестные разломали все кормушки и сбросили их с горы.





Екатерина Кинль жительница района Коптево Видно, что у кого-то крыша поехала, я не знаю, как это объяснить. То, что люди делали годами, кто-то уничтожил за один день. Причем не просто куда-то унес, а демонстративно жестоко уничтожил, выставив все на всеобщее обозрение.

Жители района решили восстановить "Катькину горку", чтобы не бросать привыкших к людям животных без еды перед зимой. В воскресенье, 1 октября, Екатерина Кинль вместе с мужем снова пришли на место, чтобы покормить пушистых подопечных. Тогда они и обнаружили убитую белку. "Совершенно очевидно, что она умерла не сама. Они заползают в гнезда наверху. Ее либо отравили, либо ударили чем-то, а после демонстративно положили прямо посередине разломанной кормушки. Учитывая то, что туда ходят люди с детьми, это сделано было нарочно", – рассказала женщина.

О случившемся она написала в районные группы в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к проблеме и защитить животных.





Екатерина Кинль жительница района Коптево Может быть, на фоне того, что происходит в мире, это незначительно, но это просто ужасно. Это жестоко, чудовищно и просто отвратительно.

Пользователи Сети гневно отреагировали на произошедшее. Комментаторы пишу: "Ловить эту бестолочь, чтобы отделаться одной жертвой". Другие добавляют: "Осеннее обострение. Вязать психа и на принудиловку".



"Тяжелое уголовное преступление"

Фото: предоставлено Москве 24 из личного архива Екатерины Кинль

Действия вандалов в Тимирязевском парке Москве 24 прокомментировал первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.





Владимир Бурматов первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Убийство животного – это тяжелое уголовное преступление. За него положено до трех лет лишения свободы, если пострадало одно животное, и до пяти – если несколько. Относиться к расследованию этих преступлений надо максимально серьезно и тщательно. С пониманием того, что если не пресечь данные противоправные деяния, то преступник, осознавая свою безнаказанность, будет совершать более тяжелые преступления.

По словам депутата, злоумышленников, расправлявшихся с бездомными животными, нередко привлекали к ответственности. С точки зрения закона нет разницы между убийством домашнего питомца и безнадзорного зверя.

"Гражданин в Москве стрелял из пневматики по бездомным кошкам – его посадили. Такая практика есть", – подчеркнул Бурматов.

По словам парламентария, в случае если поступит обращение от местных жителей или неравнодушных по вопросу случившегося в Тимирязевском парке, он направит депутатский запрос в соответствующие органы.



Степан Жирнов