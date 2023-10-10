Жительница Коптева рассказала подробности об убийстве белки в Тимирязевском парке

В Тимирязевском парке неизвестные убили белку и оставили ее тело в разломанной кормушке. Произошедшее вызвало широкий резонанс среди жителей района. Они уже многие годы обустраивают это место для прикорма животных. По факту случившегося столичная полиция и прокуратура организовали проверки. Рассказываем подробности.
Убийство в парке
В Тимирязевском парке неизвестные поймали белку, убили ее и бросили тело в разломанную кормушку. Мертвое животное обнаружили местные жители и рассказали об этом в Сети. По факту произошедшего столичная прокуратура организовала проверку.
Выяснением обстоятельств занялась и московская полиция. Правоохранители устанавливают личности причастных к случившемуся. В ведомстве отметили, что виновники будут привлечены к ответственности согласно закону.
"У кого-то крыша поехала"
Все произошло на "Катькиной горке" в Тимирязевском парке. Об этом Москве 24 рассказала жительница района Коптево Екатерина Кинль. По ее словам, в этом месте 40–50 лет назад проживала дружелюбная ручная белка, откликавшаяся на имя Катька. С тех пор местные жители устанавливали там кормушки для животных и птиц.
"Туда приходили группы из детских садов и школ, мы сами с детьми приходили и вешали кормушки. Это такое общее место для тех, кто хочет покормить птиц и белок. Все животные ручные, привыкшие, едят с рук", – объяснила москвичка.
Женщина добавила, что родившееся в этом году поколение бельчат отличилось особым любопытством и очень быстро стало ручным. Из-за этого каждый день множество людей приходили к "Катькиной горке" кормить их орехами. Около двух недель назад, на выходных, Екатерина Кинль отправилась в лесопарк с мужем. Там они увидели, что неизвестные разломали все кормушки и сбросили их с горы.
Жители района решили восстановить "Катькину горку", чтобы не бросать привыкших к людям животных без еды перед зимой. В воскресенье, 1 октября, Екатерина Кинль вместе с мужем снова пришли на место, чтобы покормить пушистых подопечных. Тогда они и обнаружили убитую белку. "Совершенно очевидно, что она умерла не сама. Они заползают в гнезда наверху. Ее либо отравили, либо ударили чем-то, а после демонстративно положили прямо посередине разломанной кормушки. Учитывая то, что туда ходят люди с детьми, это сделано было нарочно", – рассказала женщина.
О случившемся она написала в районные группы в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к проблеме и защитить животных.
Пользователи Сети гневно отреагировали на произошедшее. Комментаторы пишу: "Ловить эту бестолочь, чтобы отделаться одной жертвой". Другие добавляют: "Осеннее обострение. Вязать психа и на принудиловку".
"Тяжелое уголовное преступление"
Действия вандалов в Тимирязевском парке Москве 24 прокомментировал первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
По словам депутата, злоумышленников, расправлявшихся с бездомными животными, нередко привлекали к ответственности. С точки зрения закона нет разницы между убийством домашнего питомца и безнадзорного зверя.
"Гражданин в Москве стрелял из пневматики по бездомным кошкам – его посадили. Такая практика есть", – подчеркнул Бурматов.
По словам парламентария, в случае если поступит обращение от местных жителей или неравнодушных по вопросу случившегося в Тимирязевском парке, он направит депутатский запрос в соответствующие органы.
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Степан Жирнов