Дочь погибшей в больнице Владикавказа рассказала о случившемся

Во Владикавказе вечером 9 августа в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи (РКБСМП) произошла поломка кислородной системы. В результате произошедшего погибли 9 человек. В больнице они проходили лечение от коронавируса. Расскажем все последние подробности.



Жертв могло быть больше

Поломка кислородной системы в больнице произошла около 18 часов по местному времени, сообщили в Минздраве Северной Осетии. Врачи постарались быстро обеспечить пациентов кислородом с помощью резервных баллонов. На место ЧП приехало руководство республики.





Сергей Меняйло врио главы Северной Осетии Произошла авария на кислородной станции, перебои с кислородом. Фактически произошел прорыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача.

Изначально сообщалось о девяти погибших в результате аварии: восьми женщинах и одном мужчине в возрасте от 47 до 85 лет. По данным властей, все они проходили лечение от коронавируса и находились в крайне тяжелом состоянии. Утром 10 августа врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев подтвердил смерть еще двоих мужчин. Однако в пресс-службе регионального Минздрава отметили, что причины их гибели еще уточняются.

"Одного из них врачи не связывают с аварией, смерть наступила от тромбоэмболии, по еще одному случаю будет проводиться дополнительная медэкспертиза", – сказали в ведомстве.

Всего в момент ЧП в реанимации находился 71 человек. Из них 13 были подключены к аппарату ИВЛ. По словам Тебиева, врачи сделали все возможное для спасения людей. Он подчеркнул, что никаких работ, которые могли бы повредить трубу, не проводилось. В качестве причины аварии Тебиев назвал системный сбой. По его словам, ремонт в больнице проводился примерно два года назад, однако кислородная система была построена значительно раньше.

"Потом были какие-то доработки, установка дополнительных кислородных точек", – добавил Тебиев.

По словам заместителя главврача РКБСМП Ляны Гутиевой, подача кислорода в реанимацию отсутствовала четыре минуты.

"У нас до этого уже в шлюзах находились баллоны с кислородом, которые мы в течение 2 минут подняли наверх, все самые тяжелые пациенты были подключены сразу же, а потом уже в течение двух-трех минут дополнительно были подключены следующие. Через 14 минут была полностью восстановлена подача кислорода", – сообщила Гутиева.

Она добавила, что 9 августа в больнице должна была заработать вторая линия подачи кислорода, но ЧП случилось на час раньше запланированного времени подключения.

По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалистов Росздравнадзора. После аварии в больницу доставили три тонны кислорода из Кабардино-Балкарии, четыре тонны из Ставропольского края и восемь тонн из Краснодара. Кроме того, еще полторы тонны кислорода предоставило министерство обороны.

К утру 10 августа бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов восстановили. После ЧП Сергей Меняйло поручил проверить кислородные системы всех больниц Северной Осетии. В разговоре с ФАН он отметил, что родственники погибших получат компенсации из регионального бюджета.

"Мы сейчас смотрим, какая это помощь будет, решаем. Как только будут понятны причины смерти пациентов. Пока о суммах поддержки говорить преждевременно, все решим. Но надо будет понять, от чего люди умерли. Сейчас разбираются следственные органы. Но еще же и вскрытие будет, чтобы понять причину смерти", – заявил врио главы региона.

По факту гибели пациентов Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование на личный контроль взял председатель СК Александр Бастрыкин. В причинах инцидента также разбираются прокуратура и Росздравнадзор.



Фото: телеграм-канал LifeShot

О проблеме знали?

Внучка одной из погибших Дарья Защеева рассказала "Звезде", что в больницу ее бабушка поступила с поражением легких 30% в состоянии средней тяжести. Позже самочувствие пожилой женщины ухудшилось, было принято решение перевести ее в реанимацию. Там внучке рассказывали, что ее родственница в сознании и с ней все хорошо.





Дарья Защеева внучка погибшей в больнице Владикавказа В 07:30 позвонили и сказали, что она скончалась. Я говорю: "По какой причине?" Они ничего не сказали. Сказали, что с документами нужно подъехать в морг...

"Она не была крайней, не была в критическом состоянии. Она была в сознании. Она просто без кислорода не держала сатурацию", – рассказала девушка.

Дочь одной из жертв Елена Лучкина в интервью Пятому каналу сообщила, что за несколько часов до ЧП врачи рассказали о положительной динамике в лечении ее мамы.

"Она полностью была адекватная, в сознании, она разговаривала. Еще в три часа дня дети были у нее, она с ними разговаривала. Она попросила, чтобы ей купили еды, дочка ее покормила. В 15:40 разговаривали с медиками из реанимации, они сказали, что все было нормально, что у нее все стабильно и все хорошо. А потом связь прервалась", – вспоминает дочь погибшей.

Она утверждает, что информация о происшествии появилась в интернете задолго до комментариев официальных лиц.





Елена Лучкина дочь погибшей в больнице Владикавказа Мы увидели в соцсетях, что там что-то неладное. Мы стали звонить – ни один номер там не отвечал. Дочка, которая работает в той клинике, не могла дозвониться коллегам, никто не брал трубку. А в 19:45 позвонили и сказали, что мама умерла.

Ростехнадзор неоднократно предупреждал руководство больницы о том, что кислородное оборудование не соответствует нормам и не состоит на учете в реестре, сообщили РЕН в пресс-службе ведомства. Там же отметили, что сотрудники медучреждения не проходили обучение по работе с ним. По информации Life, единственный человек в больнице, который имеет представление о принципе действия кислородной системы, раньше трудился на оборонном заводе.

По одним сведениям, трубе, в которой произошел прорыв кислорода, было около семи лет. Другие источники сообщают, что до аварии она прослужила примерно год. На своей странице в Facebook врио главы республики Сергей Меняйло заявил, что информацию о нарушениях в монтаже и эксплуатации кислородной системы проверят.

Проблемы с обеспечением медицинским кислородом в РКБСМП официально обсуждались на высоком уровне. За несколько часов до происшествия на еженедельном аппаратном совещании под руководством Меняйло о ситуации доложил врио главы Минздрава Сослан Тебиев.

"Недостатка кислорода в больнице нет, но периодически бывает снижение давления из-за сбоев в системе разводки. В республику прибыли специалисты из Рязани, они уже осмотрели объект и озвучили свои предложения, в ближайшее время проблема будет решена", – заявил Тебиев.

В рамках совещания Меняйло говорил о необходимости переводить нуждающихся в кислородной терапии пациентов в другие больницы или закупать кислородные концентраторы. Также врио главы республики поручал министерству ЖКХ, топлива и энергетики подключиться к работе по устранению неполадок разводки кислорода в медучреждении.

