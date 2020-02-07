Онкоаудиторы и маркировка: как в Москве борются с незаконным сбытом онкопрепаратов

Московские власти совместно с сотрудниками полиции пресекли нарушения в обороте бесплатных онкопрепаратов. Оперативниками был задержан ряд сотрудников медицинских учреждений, которых подозревают в хищении и сбыте этих лекарств. Разбираемся, как в столице борются с незаконным обращением таких препаратов.



Реорганизация онкологической службы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о проделанной работе по наведению порядка с обеспечением бесплатными лекарствами льготных категорий москвичей. В частности, мэр затронул тему больных онкологическими заболеваниями.

По его словам, властям уже удалось разобраться с ценообразованием на онкопрепараты и снизить цены поставок на 20-25%. Кроме того, для лечения самых распространенных видов рака начали закупать современные таргетные и иммунные лекарства.

"В ближайшее время будет завершена реорганизация онкологической службы, в рамках которой онкодиспансеры станут подразделениями городских больниц. Таким образом, появится единая система ведения пациентов и выписки лекарств", – пояснил мэр.

Также, по словам Собянина, в течение 2020 года будет завершено создание специальной информационной системы, которая обеспечит поименный и посерийный учет движения и списания всех дорогих препаратов, в том числе и онкологических. Вся информация о движении лекарств будет доступна лечащему врачу и контролирующим органам. А с 1 июля текущего года лекарственные препараты будут подлежать обязательной маркировке, что позволит отслеживать происхождение каждой отдельной упаковки.

Также мэр Москвы рассказал, что совместно с полицией столичные власти пресекают нарушения в сфере обращения бесплатных лекарств. "По подозрению в фальсификации медицинской документации и нарушении правил оборота бесплатных онкологических препаратов задержан ряд сотрудников медицинских учреждений", – добавил Собянин.

По предварительным данным, руководитель отделения онкологического диспансера и несколько врачей подделывали документы и похищали из больниц лекарства, после чего сбывали их в другие регионы через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов. Материальный ущерб, по предварительным подсчетам, составил более 100 миллионов рублей. При обысках в квартирах подозреваемых, а также в лечебных учреждениях было обнаружено порядка 3,5 тысячи упаковок препаратов. Пока врачи проходят по уголовному делу о мошенничестве.

Новые стандарты лечения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун рассказал, что в столице уделяют особое внимание учету дорогих лекарств, организован мониторинг и контроль обоснованности выписки препаратов на врачебных консилиумах.





Алексей Хрипун руководитель департамента здравоохранения Москвы Мы первыми в стране внедрили современные стандарты лечения шести наиболее распространенных видов рака, которые включают таргетные и иммунные препараты. В 2019 году на химиотерапевтическое лечение бюджет выделил более 15 миллиардов рублей.

Он отметил, что система назначения препаратов, которые применяют в онкологии, будет прозрачна для пациента и каждый человек сможет обладать всей информацией о своем лечении.

"Для объективизации диагноза и показаний к назначению конкретной схемы лечения переоснащены онкоморфологические лаборатории. Созданная в прошлом году служба онкоаудиторов – по одному в каждом округе – будет усилена", – добавил Хрипун.

В свою очередь, руководитель Совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Ян Власов рассказал Москве 24, что фактически все средства для борьбы с онкологией в Москве достаются людям бесплатно.



Фото: ТАСС/Донат Сорокин

"Однако всегда дефицитная часть существует, особенно в онкологии лекарства надо находить немедленно. Видимо, эти мерзавцы и начали действовать таким вот преступным образом, похищая лекарства и усугубляя проблему. Других причин я не вижу", – пояснил эксперт.

Власов отметил, что также существует проблема с ранней диагностикой раковых заболеваний, так как для некоторых пациентов может идти счет на дни.





Ян Власов руководитель Совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Конечно, у нас больше вероятность не просто пациенту продлить жизнь на недели и месяцы, а в ряде случаев сейчас есть препараты, которые позволяют организовать ремиссию онкологического заболевания на годы.

"Чем больше информации у населения о наличии онкологической помощи, а также возможностей у врача увидеть пациента, тем больше вероятность провести раннюю диагностику, чтобы потом назначить таргетное лечение", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Власов добавил, что на данный момент при лечении раковых опухолей уже практически не используют лучевую терапию. По его мнению, на первый план выходят таргетная терапия, то есть лечение на ранних стадиях лекарственными препаратами, и новое направление – иммунодиагностика и иммунотерапия.





Ян Власов руководитель Совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Есть также новое направление – это клеточная терапия, когда собственные клетки специальным методом обучают борьбе с онкологией. Но есть проблема в том, как ее регистрировать на территории РФ – как лекарственный препарат или высокотехнологичный метод. Со временем мы решим этот вопрос, такое лечение станет доступно.

"Вторым вопросом при клеточной терапии становится ее стоимость: такое лечение может стоить несколько миллионов. Но так или иначе перечень лекарственных средств совершенствуется, технологии совершенствуются. И они доступны в России", – заключил эксперт.