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Происшествия

6 декабря, 11:13

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Детский омбудсмен Москвы выехал в школу в Выхине-Жулебине

"У парня явно психический кризис": детский омбудсмен выехал в школу в Выхине-Жулебине
происшествия дети

Фото: телеграм-канал Mash

Детский омбудсмен Евгений Бунимович выехал к школе, где ранее 16-летний подросток заперся с ножом в кабинете и угрожал причинить себе телесные повреждения. Об этом омбудсмен рассказал порталу Москва 24.

"Все остальные дети на данный момент в безопасности. У парня явно какой-то психический кризис, поэтому сейчас с ним максимально деликатно работают профессионалы: психиатры и сотрудники МВД. Главная задача – вывести подростка из этого состояния и не торопиться", – пояснил Бунимович.

Сегодня в школу № 1359 пришел ученик с ножом и стал угрожать учителям. Позже подросток закрылся в отдельном помещении и угрожал причинить себе телесные повреждения. На место происшествия выехали полицейские, которые в итоге вышли на контакт с подростком.

По некоторым данным, причиной поступка подростка могла стать полученная им плохая оценка. Мама подростка также находится на месте происшествия. Пострадавших в школе нет, дети эвакуированы.

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