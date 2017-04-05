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05 апреля 2017, 16:13

Происшествия

Три человека остаются в крайне тяжелом состоянии после взрыва в Санкт-Петербурге

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Три человека остаются в крайне тяжелом состоянии после взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Митянина на своей странице в Twitter.

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Митянина отметила, что помимо этого, еще шесть человек находятся в тяжелом состоянии, 14 – в состоянии средней тяжести и 31 – в удовлетворительном состоянии.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости провести предельно строгий анализ случившегося и принять соответствующие меры по предотвращению терактов в будущем.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/291]Как правильно действовать при угрозе теракта[/URLEXTERNAL]

Жертвами взрыва бомбы в метрополитене Санкт-Петербурга стали 14 человек. Устройство сработало 3 апреля в вагоне ехавшего поезда. Состав находился в тоннеле между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Следственный комитет опубликовал список имен 10 жертв трагедии. Личность остальных установит генетическая экспертиза.

Сюжет: Взрыв в метро Санкт-Петербурга
происшествия теракт пострадавшие общество чп

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