Три человека остаются в крайне тяжелом состоянии после взрыва в Санкт-Петербурге

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Три человека остаются в крайне тяжелом состоянии после взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Митянина на своей странице в Twitter.

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По состоянию на 13:00 (05.04.2017) В крайне тяжёлом состоянии находится - 3 пострадавших, в тяжёлом состоянии - 6 пострадавших. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 5 апреля 2017 г.

[/html]Митянина отметила, что помимо этого, еще шесть человек находятся в тяжелом состоянии, 14 – в состоянии средней тяжести и 31 – в удовлетворительном состоянии.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости провести предельно строгий анализ случившегося и принять соответствующие меры по предотвращению терактов в будущем.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/291]Как правильно действовать при угрозе теракта[/URLEXTERNAL]