Три человека остаются в крайне тяжелом состоянии после взрыва в Санкт-Петербурге

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Три человека остаются в крайне тяжелом состоянии после взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Митянина на своей странице в Twitter.
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По состоянию на 13:00 (05.04.2017) В крайне тяжёлом состоянии находится - 3 пострадавших, в тяжёлом состоянии - 6 пострадавших.— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 5 апреля 2017 г.
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Митянина отметила, что помимо этого, еще шесть человек находятся в тяжелом состоянии, 14 – в состоянии средней тяжести и 31 – в удовлетворительном состоянии.
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