Ветеринар рассказал, могло ли собак из приюта парализовать из-за отравленного корма

В подмосковном Чехове произошло массовое отравление собак из приюта "Лохматая душа". Погибли 14 животных, у 159 ветеринары отметили вялость и шаткую походку. Проверку инцидента проводит прокуратура Подмосковья. Расскажем, как спасали собак от гибели и какую причину случившегося предполагают сами работники приюта.



Борьба за жизнь

Об отравлении собак главному ветеринарному врачу ветстанции в Чехове сообщили утром 29 сентября, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. По его словам, всего в приюте находится 1,8 тысячи животных. Из них 14 собак погибли, сообщил министр.

"Были проведены необходимые осмотр и лечебные мероприятия 159 животных, у которых отмечалось нарушение физиологического состояния – вялость, шаткая походка", – поделился подробностями Воскресенский.

Он заявил, что для исключения бешенства на изучение отдали патологический материал. Кроме того, специалисты в рамках экспертиз провели вскрытие двух погибших собак, взяли пробы корма и воды, добавил министр. Воскресенский уточнил, что на сегодняшний день состояние спасенных животных стабильно.

В деле с отравлением собак уже разбирается прокуратура Подмосковья.





пресс-служба прокуратуры Московской области В ходе проверки, проведение которой поручено Чеховской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными.

Власти заявили, что врачи ветстанции в Чехове контролируют ситуацию и продолжают проводить необходимые пострадавшим животным осмотры.



Корм с отравой для крыс?

Учредитель благотворительного фонда "Лохматая душа" Лилия Чумакова рассказала Москве 24, что работники приюта накормили животных вечером накануне массового отравления.

"Когда примерно в 07:30 утра пошли по вольерам, многие собаки просто не могли встать. Кто-то задние лапы волочил, кто-то вообще лежал. С утра было шесть трупов. В течение дня еще прибавились, еще искали, кто-то в будках лежал", – поделилась Чумакова.

По ее словам, на звонки из приюта ветеринарные врачи отреагировали мгновенно. Сотрудники клиник начали делать животным спасительные уколы и капельницы, добавила она.

Директор приюта Валентина Силич в разговоре с Москвой 24 предположила, что собаки могли отравиться случайно попавшим в корм ядовитым веществом.





Валентина Силич директор приюта "Лохматая душа" С этим дилером мы работаем полтора года. Мы не знали, а оказывается, они одновременно с кормом для собак выпускают еще ядохимикаты для травли крыс. Возможно, кто-то из рабочих мог перепутать что-то. Я не хочу утверждать, это пока просто предположения.

Директор приюта считает, что ядовитое вещество при изготовлении корма могло просыпаться туда случайно. Однако она подчеркнула, что без результатов анализов никого голословно обвинять не собирается.

"Но я твердо заявляю: это корм", – добавила собеседница Москвы 24.

По ее словам, кроме "Лохматой души", пострадало еще два приюта для животных. Там у собак зафиксированы те же признаки отравления, что и в Подмосковье, говорит директор.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, собакам в приюте покупали корм марки Happy lunch. Его производителем является компания "Наш город", которая базируется в подмосковном Ступине. На портале организации сказано, что она занимается изготовлением корма для кошек, собак и сельскохозяйственных животных, а также биоорганическими удобрениями и приманками для борьбы с грызунами.

В комментарии об инциденте на официальном сайте компании сказано, что руководство обеспокоено гибелью животных в приюте "Лохматая душа". Однако с обвинениями в свой адрес производитель не согласился. Там заявили, что корм изготовлен по технологическому регламенту и соответствует требованиям ГОСТа, которые подтверждены службой контроля качества.

"Результаты проведенного внутреннего расследования показали отсутствие нарушений технологии изготовления корма", – говорится в сообщении.





из сообщения производителя корма компании "Наш город" Корм "Хэппи Ланч" не может быть причиной гибели животных, так как продукт безопасен. До настоящего времени официальных претензий по качеству корма от представителей приюта "Лохматая душа" в адрес ООО "Наш город" не поступало.

В компании добавили, что в рамках прокурорской проверки готовы передать всю нужную информацию, документацию и образцы корма.

Рано делать выводы

Ветеринарный врач Денис Середа рассказал Москве 24, что не встречал в своей практике похожих случаев отравления.

"На моей практике отравление кормами было тогда, когда они испорчены. Например, хранились консервы на жаре, у животных были пищевые отравления. Но это крайне редко", – отметил эксперт.





Денис Середа ветеринарный врач Это очень большая редкость. И то это нарушение условий хранения или истекший срок годности. Чтобы нормальным кормом отравились, я такого не слышал и не встречал, от коллег тоже.

Говоря о версии с крысиным ядом в корме, ветеринарный врач подчеркнул, что большинство подобных веществ не провоцируют у животных тех реакций, которые описывают в приюте.

"Если мы говорим про яды от крыс, то, как правило, это антикоагулянты. От них лопаются сосуды в головном мозге, происходит кровоизлияние. Но от них никого не парализует", – рассказал специалист.

Врач призвал дождаться результатов экспертиз для того, чтобы делать точные выводы о причинах произошедшего.

