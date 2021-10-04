Ветеринар рассказал, могло ли собак из приюта парализовать из-за отравленного корма

В подмосковном Чехове произошло массовое отравление собак из приюта "Лохматая душа". Погибли 14 животных, у 159 ветеринары отметили вялость и шаткую походку. Проверку инцидента проводит прокуратура Подмосковья. Расскажем, как спасали собак от гибели и какую причину случившегося предполагают сами работники приюта.
Борьба за жизнь
Об отравлении собак главному ветеринарному врачу ветстанции в Чехове сообщили утром 29 сентября, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. По его словам, всего в приюте находится 1,8 тысячи животных. Из них 14 собак погибли, сообщил министр.
"Были проведены необходимые осмотр и лечебные мероприятия 159 животных, у которых отмечалось нарушение физиологического состояния – вялость, шаткая походка", – поделился подробностями Воскресенский.
Он заявил, что для исключения бешенства на изучение отдали патологический материал. Кроме того, специалисты в рамках экспертиз провели вскрытие двух погибших собак, взяли пробы корма и воды, добавил министр. Воскресенский уточнил, что на сегодняшний день состояние спасенных животных стабильно.
В деле с отравлением собак уже разбирается прокуратура Подмосковья.
Власти заявили, что врачи ветстанции в Чехове контролируют ситуацию и продолжают проводить необходимые пострадавшим животным осмотры.
Корм с отравой для крыс?
Учредитель благотворительного фонда "Лохматая душа" Лилия Чумакова рассказала Москве 24, что работники приюта накормили животных вечером накануне массового отравления.
"Когда примерно в 07:30 утра пошли по вольерам, многие собаки просто не могли встать. Кто-то задние лапы волочил, кто-то вообще лежал. С утра было шесть трупов. В течение дня еще прибавились, еще искали, кто-то в будках лежал", – поделилась Чумакова.
По ее словам, на звонки из приюта ветеринарные врачи отреагировали мгновенно. Сотрудники клиник начали делать животным спасительные уколы и капельницы, добавила она.
Директор приюта Валентина Силич в разговоре с Москвой 24 предположила, что собаки могли отравиться случайно попавшим в корм ядовитым веществом.
Директор приюта считает, что ядовитое вещество при изготовлении корма могло просыпаться туда случайно. Однако она подчеркнула, что без результатов анализов никого голословно обвинять не собирается.
"Но я твердо заявляю: это корм", – добавила собеседница Москвы 24.
По ее словам, кроме "Лохматой души", пострадало еще два приюта для животных. Там у собак зафиксированы те же признаки отравления, что и в Подмосковье, говорит директор.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, собакам в приюте покупали корм марки Happy lunch. Его производителем является компания "Наш город", которая базируется в подмосковном Ступине. На портале организации сказано, что она занимается изготовлением корма для кошек, собак и сельскохозяйственных животных, а также биоорганическими удобрениями и приманками для борьбы с грызунами.
В комментарии об инциденте на официальном сайте компании сказано, что руководство обеспокоено гибелью животных в приюте "Лохматая душа". Однако с обвинениями в свой адрес производитель не согласился. Там заявили, что корм изготовлен по технологическому регламенту и соответствует требованиям ГОСТа, которые подтверждены службой контроля качества.
"Результаты проведенного внутреннего расследования показали отсутствие нарушений технологии изготовления корма", – говорится в сообщении.
В компании добавили, что в рамках прокурорской проверки готовы передать всю нужную информацию, документацию и образцы корма.
Рано делать выводы
Ветеринарный врач Денис Середа рассказал Москве 24, что не встречал в своей практике похожих случаев отравления.
"На моей практике отравление кормами было тогда, когда они испорчены. Например, хранились консервы на жаре, у животных были пищевые отравления. Но это крайне редко", – отметил эксперт.
Говоря о версии с крысиным ядом в корме, ветеринарный врач подчеркнул, что большинство подобных веществ не провоцируют у животных тех реакций, которые описывают в приюте.
"Если мы говорим про яды от крыс, то, как правило, это антикоагулянты. От них лопаются сосуды в головном мозге, происходит кровоизлияние. Но от них никого не парализует", – рассказал специалист.
Врач призвал дождаться результатов экспертиз для того, чтобы делать точные выводы о причинах произошедшего.