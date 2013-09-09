Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября 2013, 17:55

Город

Выпущено приложение для пеших прогулок по столице

Фото: М24.ru

Новое приложение Walking Moscow разработали для любителей пеших прогулок. В него вошли 29 маршрутов, с картами, главными достопримечательностями, расписаниями событий, календарем с напоминаниями и интеграцией в социальные сети.

"Walking Moscow хочет стать главным помощником в планировании, организации и проведении пешеходных прогулок по Москве как для москвичей, так и гостей столицы", - сообщается в AppStore.

По информации разработчиков, следующую версию сервиса войдет дополненная реальность для поиска и изучения достопримечательностей, создание собственных маршрутов, репортажей и рецензий пользователями.

Ссылки по теме


Напомним, в конце августа в Москве выпустили новый сборник карт-схем "Москва пешеходная", включающий в себя 15 разнообразных пешеходных маршрутов. Он содержит информацию о самых интересных объектах и улицах, протяженности маршрутов, их доступности для инвалидов, наличии общественных туалетов и т.д.

Сюжет: Москва пешеходная: где гулять в городе
прогулки приложения свежий воздух

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика