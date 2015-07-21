В России разработают госпрограмму по профилактике депрессии

Фото: m24.ru/Роман Балаев

В России могут разработать государственную комплексную программу по профилактике депрессии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора НИПНИ им. В.М. Бехтерева, председателя правления Российского общества психиатров Николая Незнанова.

"Проблема диагностики и терапии депрессии выходит за рамки психиатрии и становится общемедицинской. Необходима государственная комплексная программа по профилактике депрессии", – рассказал Незнанов.

По его словам, сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смертности в России. Многочисленные отечественные и зарубежные исследования показывают, что сердечно-сосудистые заболевания достаточно часто сопровождаются теми или иными психическими расстройствами.

"Увеличение риска коронарных проблем у лиц, страдающих депрессиями, возрастает в 1,8 раза. Депрессия рассматривается как независимый фактор, влияющий на возникновение и течение сердечно-сосудистых заболеваний. Это сочетание приводит к более тяжелому проявлению патологий. Смертность у этой категории пациентов возрастают в 3–4 раза", – отметил Незнанов.

По прогнозу ВОЗ, в 2020 году депрессия станет второй причиной нетрудоспособности населения после ишемической болезни сердца.

Таким образом, необходим серьезный подход к профилактике, выявлению и терапии депрессии. Кроме госпограммы, предлагается ввести ставку психолога в структуру средних и высших учебных заведений.