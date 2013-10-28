Физики, экономисты и инженеры чаще всего становятся миллиардерами

Среди миллиардеров больше всего инженеров, физиков и юристов - эсперты

Среди российских миллиардеров больше всего инженеров, физиков, экономистов и юристов. К такому выводу пришли эксперты журнала CEO, которые провели исследование на эту тему.

По данным издания, больше всего заработали выпускники Финансового университета при правительстве России. Так, его закончили Алишер Усманов, основатель "Металлоинвеста", удачно инвестировавший в Facebook; Михаил Прохоров, владелец группы "Онэксим", бывший кандидатом в президенты России.

Часто бизнесмены добиваются успеха, не имея высшего образования. Однако рано или поздно они получают диплом престижного вуза.

В список российских миллиардеров, который ежегодно составляет журнал CEO,

В список вошел 131 долларовый миллиардер c суммарным капиталом без малого $450 млрд. За год число долларовых миллиардеров в России увеличилось на 11 человек. Таким образом, общее число людей, обладающих капиталом свыше $1 млрд, достигло максимальных значений за все время составления российского рейтинга миллиардеров.