Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января 2014, 20:21

Общество

Департамент градостроительной политики объявил о сборе вакансий

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный департамент градостроительной политики объявил о старте проекта по сбору и публикации на официальном сайте ведомства информации об имеющихся в городе вакансиях в строительном комплексе, а также о соискателях - выпускниках строительных образовательных учреждений, сообщает пресс-служба департамента.

"Приглашаем кадровые службы строительных организаций, а также молодых строителей, ищущих интересную работу по специальности, направлять в адрес департамента всю необходимую информацию", - говорится в сообщении.

С точным перечнем необходимых документов, а также с формой подачи заявлений можно ознакомиться на сайте департамент градостроительной политики.

Сайты по теме


профессии работа вакансии строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика