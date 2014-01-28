Департамент градостроительной политики объявил о сборе вакансий

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный департамент градостроительной политики объявил о старте проекта по сбору и публикации на официальном сайте ведомства информации об имеющихся в городе вакансиях в строительном комплексе, а также о соискателях - выпускниках строительных образовательных учреждений, сообщает пресс-служба департамента.

"Приглашаем кадровые службы строительных организаций, а также молодых строителей, ищущих интересную работу по специальности, направлять в адрес департамента всю необходимую информацию", - говорится в сообщении.

С точным перечнем необходимых документов, а также с формой подачи заявлений можно ознакомиться на сайте департамент градостроительной политики.