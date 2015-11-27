Чемпионат профмастерства "Абилимпикс – 2015" пройдет в Москве

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В выходные, 28 и 29 ноября, в Москве пройдет чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс – 2015".

Мероприятие состоится в здании строительного техникума № 30 по адресу: Ореховый бульвар, дом 22.

Участники будут демонстрировать профессиональные навыки в следующих областях:



программист;



обработка баз данных;

массажист;

фитодизайн;

штукатур;

малярное дело;

мозаичник;

столяр;

резчик по дереву;

фотограф-репортер;

вязание крючком;

вязание спицами;

бисероплетение.



Кроме того, в рамках чемпионата пройдут мастер-классы по лозоплетению, анимации и гончарному делу. Также состоится круглый стол "Развитие движения "Абилимпикс" в России как важный и эффективный инструмент профориентации, изменения системы профобразования и социализации людей с инвалидностью".

Победители Московского чемпионата будут участвовать в первом Национальном чемпионате "Абилимпикс", а его победители в марте 2016 года войдут в команду России на международном Чемпионате в Бордо (Франция).