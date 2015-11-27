Чемпионат профмастерства "Абилимпикс – 2015" пройдет в Москве

Фото: ТАСС/Максим Шеметов
В выходные, 28 и 29 ноября, в Москве пройдет чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс – 2015".
Мероприятие состоится в здании строительного техникума № 30 по адресу: Ореховый бульвар, дом 22.
Участники будут демонстрировать профессиональные навыки в следующих областях:
- программист;
- обработка баз данных;
- массажист;
- фитодизайн;
- штукатур;
- малярное дело;
- мозаичник;
- столяр;
- резчик по дереву;
- фотограф-репортер;
- вязание крючком;
- вязание спицами;
- бисероплетение.
Кроме того, в рамках чемпионата пройдут мастер-классы по лозоплетению, анимации и гончарному делу. Также состоится круглый стол "Развитие движения "Абилимпикс" в России как важный и эффективный инструмент профориентации, изменения системы профобразования и социализации людей с инвалидностью".
Победители Московского чемпионата будут участвовать в первом Национальном чемпионате "Абилимпикс", а его победители в марте 2016 года войдут в команду России на международном Чемпионате в Бордо (Франция).
В России для развития движения создана автономная некоммерческая организация содействия профориентации и трудоустройства людей с инвалидностью, соучредителями которой стали Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество слепых, Фонд поддержки социальных проектов "Образование – обществу", а стратегическими партнерами – Всероссийское общество инвалидов и Российский государственный социальный университет.