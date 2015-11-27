Форма поиска по сайту

27 ноября 2015, 19:14

Общество

Чемпионат профмастерства "Абилимпикс – 2015" пройдет в Москве

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В выходные, 28 и 29 ноября, в Москве пройдет чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс – 2015".

Мероприятие состоится в здании строительного техникума № 30 по адресу: Ореховый бульвар, дом 22.

Участники будут демонстрировать профессиональные навыки в следующих областях:

  • программист;

  • обработка баз данных;
  • массажист;
  • фитодизайн;
  • штукатур;
  • малярное дело;
  • мозаичник;
  • столяр;
  • резчик по дереву;
  • фотограф-репортер;
  • вязание крючком;
  • вязание спицами;
  • бисероплетение.


Кроме того, в рамках чемпионата пройдут мастер-классы по лозоплетению, анимации и гончарному делу. Также состоится круглый стол "Развитие движения "Абилимпикс" в России как важный и эффективный инструмент профориентации, изменения системы профобразования и социализации людей с инвалидностью".

Победители Московского чемпионата будут участвовать в  первом Национальном чемпионате "Абилимпикс", а его победители в марте 2016 года войдут в команду России на международном Чемпионате в Бордо (Франция).

Международное движение "Абилимпикс" – это конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью.

В России для развития движения создана автономная некоммерческая организация содействия профориентации и трудоустройства людей с инвалидностью, соучредителями которой стали Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество слепых, Фонд поддержки социальных проектов "Образование – обществу", а стратегическими партнерами – Всероссийское общество инвалидов и Российский государственный социальный университет.

