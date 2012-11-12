За нелегальную миграцию работодатели могут получить до 7 лет тюрьмы

Фото: ИТАР-ТАСС

В скором времени в Госдуме планируют рассмотреть законопроект, по которому предлагается усилить максимальные санкции за организацию нелегальной миграции до семи лет тюремного заключения. Эксперты уверены, стране нужна "грамотная" миграция.

По словам председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Гаджимета Сафаралиева, сегодня миграция необходима России, так как нам не хватает людских ресурсов. В общей сложности речь идет о 50-70 миллионах человек.

"Миграция должна быть целенаправленной. То есть миграционные потоки должны приходиться на все города. Мигрантов надо распределять по экономическим потребностям регионов. При этом иностранцы должны знать историю нашего края, наш язык", - заявил Сафаралиев на пресс-конференции, посвященной проблемам трудоустройства мигрантов.

При этом для того, чтобы миграция благотворно сказалась на развитии страны, нужны миллионы иностранцев, готовых работать в нашей стране.

Сафаралиев добавил, что 50-70% людей, проживающих на юге страны, уже сейчас готовы переехать в другие регионы.

Как подчеркнула руководитель лаборатории миграции Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, председатель независимого исследовательского совета по миграции стран СНГ и Балтии Жанна Зайончковская, до 2025 года необходимо систематическое привлечение иностранной рабочей силы, так как численность работоспособного населения будет сокращаться вплоть до 2020 года.

"До 2025 года мы потеряем 12-13 миллионов работников. Ситуацию не улучшит даже увеличение пенсионного возраста. При этом необходимо учесть тот факт, что Москва имеет самую низкую рождаемость в стране. Сейчас в столице очень большой процент мигрантов среди водителей автобусов (до 90%), а также среди журналистов, врачей", - подчеркнула Зайончковская.

По данным специалистов, Россия в два-три раза уступает развитым странам по части производительности труда. В этих условиях нельзя говорить о развитии экономики без привлечения иностранной рабочей силы.