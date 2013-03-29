Форма поиска по сайту

29 марта 2013, 11:19

Две московские больницы получили земельные участки

Фото: ИТАР-ТАСС

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила выделение земельных участков ГКБ №23 им. Медсантруда на Таганке и больнице, расположенной на пересечении Воздвиженки и Романова переулка.

Так, при ГКБ №23 им. Медсантруда на Яузской улице построят Центр атеротромбоза. Площадь здания составит 1000 квадратных метров.

При больнице и поликлинике, расположенных на пересечении Воздвиженки и Романова переулка, появится подземная парковка. Под эти нужды власти выделили участок площадью 14 тысяч квадратных метров.

Оба объекта находятся на территории объединенной охранной зоны Москвы.

