В Москве осталось снести 180 пятиэтажек

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В столице осталось снести 180 пятиэтажных жилых домов общей площадью чуть более 660 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Программа сноса выполнена на 90 процентов. Так, очередную пятиэтажку разобрали в Северном округе по адресу: Бескудниковский бульваря, дом 11/3. Площадь дома составляла 5,4 тысячи квадратных метров.

Напомним, снос пятиэтажных панельных домов реализуется в рамках государственной программы "Жилище". Всего по этой программе в Москве планировалось снести 1722 пятиэтажки.

Общая площадь всего демонтированного жилья – 6 миллионов квадратных метров. На освобождаемых площадках строители возводят современные жилые корпуса, объекты социальной инфраструктуры или обустраивают зоны отдыха.

Программа сноса ветхого и аварийного жилья, к которому относятся дома "сносимых" серий, в том числе, "хрущевки", была принята 6 июля 1999 года. В ней предписывалось снести аварийные дома в столице, а жителей расселить в новые жилые комплексы.

Завершить программу сноса пятиэтажек планируется в 2016 году. По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, эта программа будет выполнена, несмотря на сложную экономическую ситуацию.