С начала года в Москве проверили фасады на 82 строящихся зданиях

Фото: M24.ru

С начала 2014 года специалисты Мосгосстройнадзора провели проверки выполнения фасадных работ и устройства светопрозрачных конструкций на 82 строящихся объектах, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Среди главных выявленных нарушений - некачественная антикоррозионная защита металлических изделий, замена материалов, предусмотренных утвержденным проектом и техническим свидетельством, замена утвержденных стеклопакетов в витражных конструкциях.

Должностным лицам было выдано 102 предписания с короткими сроками устранения, составлено девять протоколов об административных правонарушениях.

В Мосгосстройнадзоре отметили, что регулярные проверки и разъяснительная работа со строительными организациями приводят к снижению нарушений в применении строительных материалов в навесных фасадных системах.