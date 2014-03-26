В районе Даниловский на юге Москвы построят деловой центр

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти согласовали градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для строительства офисного центра на юге Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Сейчас здесь расположено два капитальных строения общей площадью 619 квадратных метров. Результаты историко-культурного исследования, проведенные в 2013 году, показали, что снос этих объектов возможен, так как они находятся в аварийном состоянии.

Однако было решено сохранить главное здание - бывший дом рабочих завода Бари. Соседнее здание конюшни будет снесено.

На месте снесенной постройки построят офисный комплекс общей площадью 2,7 тысяч квадратных метров.