25 ноября 2013, 19:50

События

Дворец спорта с открытым бассейном построят в Восточном округе

Фото: ИТАР-ТАСС

На месте старого спорткомплекса на Мироновской улице построят крупный дворец водного спорта. Об этом сообщили в префектуре Восточного округа.

Дворец появится на месте существующей почти 50 лет базы школы олимпийского резерва в районе Соколиная гора. Отмечается, что в составе дворца планируется построить круглогодичный открытый бассейн для взрослых и детские бассейны.

На земельном участке площадью 2,77 га разместится четырехэтажное здание дворца, которое будет состоять из четырех строений: учебно-тренировочного корпуса с двумя бассейнами, тренировочными залами и раздевалками; корпуса с двумя бассейнами; детского центра плавания с пятью бассейнами; гостиничного блока на 54 номера.

Кроме того, для посетителей детского плавательного центра обустроят вход со стороны улицы Мироновская, а для спортсменов и зрителей - со стороны улицы Ибрагимова.

