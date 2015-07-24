На востоке столицы осталось снести шесть ветхих пятиэтажек

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

До конца года в Восточном округе снесут шесть последних пятиэтажек, вошедших в программу сноса домов на 2015 год, сообщает пресс-служба префектуры округа.

Ранее в округе было 14 домов под снос, 8 из них уже снесены. Последние три пятиэтажки и один аварийный трехэтажный дом были демонтированы еще в мае.

В пресс-службе префектуры отметили, что в июне и июле сносов не было, а осенью под демонтаж попадут дома, расположенные на улице Константина Федина (дома №№ 15 и 17).

Сейчас эти дома частично расселены, а оставшихся жильцов планируют переселить до конца августа в новостройку в Северном Измайлове. Другие дома, например, хрущевки на Измайловской площади – дом 13 и на Измайловском проспекте – дом 63, почти полностью отселены и готовы к сносу.

Снос дома на Измайловском проспекте отложен из-за судебных тяжб с собственником площадей на первом этаже. Кроме того, предстоит отселить жильцов еще из двух домов: на улице Плющева, дом 15, корпус 3 и улице Кирпичной, дом 19.

Ранее в Юго-Восточном округе завершилась программа сноса пятиэтажек. Об этом сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев, передает пресс-служба ведомства.

"Завершен снос пятиэтажки по адресу: улица Ухтомская, дом 5. Таким образом, в Юго-Восточном округе Москвы полностью завершена программа сноса домов "сносимых" серий", – сказал Бочкарев.

До этого заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что программу сноса ветхих домов в столице выполнили на 90 процентов.

Напомним, снос пятиэтажных панельных домов реализуется в рамках государственной программы "Жилище". Всего по этой программе в Москве планировалось снести 1722 пятиэтажки. На данный момент осталось демонтировать 181 дом.

Завершить программу сноса пятиэтажек планируется в 2016 году. По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, эта программа будет выполнена, несмотря на сложную экономическую ситуацию.