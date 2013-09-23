Перепечинское кладбище будет расширено

Фото: ИТАР-ТАСС

Территория Перепечинского кладбища в Солнечногорском районе Московской области будет увеличена. Об этом говорится в сообщении департамента строительства, который объявил конкурс на проектные работы.

Площадь нового участка кладбища составит 25 гектаров. Территорию планируется разделить на две функциональные зоны: захоранений и моральной защиты.

Победителю конкурса предстоит организовать деление территории и рационально разместить участки для захоронений с учетом их транспортной доступности. Также будут предусмотрены специальные информационные указатели и стенды.

В зоне, разделяющей две территории, посадят деревья и кустарники, а также возведут забор высотой не менее двух метров. Проектировщику необходимо предусмотреть дорожную сеть для автотранспорта, а также пешеходные дорожки.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 27,2 млн рублей. Продолжительность проектирования не должна превышать 9 месяцев с момента подписания контракта. Подведение итогов конкурса запланировано на 30 октября.

Напомним, в этом году департаментом строительства были объявлены конкурсы на определение технического заказчика с выполнением проектных работ по расширению Троекуровского, Востряковского и Домодедовского кладбищ.