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Москва 24

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Проекты

22 декабря 2014, 08:58

Строительные работы в "Зарядье" начнутся в апреле 2015 года

проекты стройки парк Зарядье Марат Хуснуллин

Фото: M24.ru

Основные строительные работы в парке "Зарядье" начнутся в апреле 2015 года, сообщил Агентству "Москва" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сейчас мы освобождаем старое основание и начинаем заливать плиту, начинаем делать земляные работы", – сказал чиновник.

Также Хуснуллин отметил, что Москворецкую набережную сократят на одну полосу движения в районе парка – там планируют увеличить пешеходное пространство.

Заммэра добавил, что на территории парка будет филармония, проектировать которую будет японский акустик Ясухиса Тойота, на его счету почти 90 залов во всем мире. Филармония в "Зарядье" будет рассчитана на 1,5 тысячи мест, еще 300 мест будут в малом зале.

"У нас будет раздвигающаяся стена, которая, когда надо, будет открываться и сцена будет выходить на 5 тысяч зрителей в парке", – подчеркнул Хуснуллин.

Как будет выглядеть парк "Зарядье"

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал в интервью M24.ru, что власти рассматривали вариант сокращения количества полос на Московорецкой набережной с шести до четырех. Сейчас специалисты анализируют транспортные потоки на Москворецкой набережной, чтобы принять правильное решение.

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"Мы рассматриваем и Москворецкий мост. Пока он не входит в объем работ по парку, однако в концепции было предложено сделать его частично пешеходным, чтобы соединить уже существующие пешеходные зоны в Замоскворечье с "Зарядьем". Сейчас этот вопрос прорабатывается", – отметил Кузнецов.

Он также отметил, что улицу Варварку не планируют делать полностью пешеходной. "Однако будет рассматриваться вопрос о смешанном движении здесь пешеходов и транспорта со снижением скорости для автомобилистов. Рассматривается и возможность сделать некоторые переулки Китай-города пешеходными. Так, пешеходный маршрут может быть организован от "Зарядья" через Варварку и Солянку к площади Яузских ворот", – резюмировал главный архитектор столицы.

Парк "Зарядье" планируют открыть ко Дню города 2017 года. Зона отдыха расположится на улицах Москворецкая и Варварка, владение 6 и владение 14, строение 1 и 2, а также на Москворецкой набережной. В настоящее время здесь ведутся работы по демонтажу конструкций гостиницы "Россия", а само строительство планируется начать в 2015 году.

В "Зарядье" будут представлены растения со всей России. Зрители смогут прочувствовать атмосферу четырех воссозданных типов российского пейзажа: леса (березовая роща и сосновый бор), степи, тундры и болота. Искусственный микроклимат в разных частях парка создадут с помощью регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света.

На территории парка появятся смотровая площадка с выходом к Москве-реке, медиапавильон "Заповедное посольство", "Ледяная пещера", выставочный комплекс, кафе и рестораны, магазин сувениров, а также подземный паркинг. Еще тут построят филармонию с открытой летней террасой.Зимой на территории парка будет работать снежная горка. Предполагается, что посещать "Зарядье" будут 12 миллионов человек в год.

Сюжет: Создание парка в Зарядье

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