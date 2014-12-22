Строительные работы в "Зарядье" начнутся в апреле 2015 года

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Основные строительные работы в парке "Зарядье" начнутся в апреле 2015 года, сообщил Агентству "Москва" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Сейчас мы освобождаем старое основание и начинаем заливать плиту, начинаем делать земляные работы", – сказал чиновник.
Также Хуснуллин отметил, что Москворецкую набережную сократят на одну полосу движения в районе парка – там планируют увеличить пешеходное пространство.
Заммэра добавил, что на территории парка будет филармония, проектировать которую будет японский акустик Ясухиса Тойота, на его счету почти 90 залов во всем мире. Филармония в "Зарядье" будет рассчитана на 1,5 тысячи мест, еще 300 мест будут в малом зале.
"У нас будет раздвигающаяся стена, которая, когда надо, будет открываться и сцена будет выходить на 5 тысяч зрителей в парке", – подчеркнул Хуснуллин.
Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал в интервью M24.ru, что власти рассматривали вариант сокращения количества полос на Московорецкой набережной с шести до четырех. Сейчас специалисты анализируют транспортные потоки на Москворецкой набережной, чтобы принять правильное решение.
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"Мы рассматриваем и Москворецкий мост. Пока он не входит в объем работ по парку, однако в концепции было предложено сделать его частично пешеходным, чтобы соединить уже существующие пешеходные зоны в Замоскворечье с "Зарядьем". Сейчас этот вопрос прорабатывается", – отметил Кузнецов.
Он также отметил, что улицу Варварку не планируют делать полностью пешеходной. "Однако будет рассматриваться вопрос о смешанном движении здесь пешеходов и транспорта со снижением скорости для автомобилистов. Рассматривается и возможность сделать некоторые переулки Китай-города пешеходными. Так, пешеходный маршрут может быть организован от "Зарядья" через Варварку и Солянку к площади Яузских ворот", – резюмировал главный архитектор столицы.
В "Зарядье" будут представлены растения со всей России. Зрители смогут прочувствовать атмосферу четырех воссозданных типов российского пейзажа: леса (березовая роща и сосновый бор), степи, тундры и болота. Искусственный микроклимат в разных частях парка создадут с помощью регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света.
На территории парка появятся смотровая площадка с выходом к Москве-реке, медиапавильон "Заповедное посольство", "Ледяная пещера", выставочный комплекс, кафе и рестораны, магазин сувениров, а также подземный паркинг. Еще тут построят филармонию с открытой летней террасой.Зимой на территории парка будет работать снежная горка. Предполагается, что посещать "Зарядье" будут 12 миллионов человек в год.