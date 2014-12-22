Строительные работы в "Зарядье" начнутся в апреле 2015 года

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Основные строительные работы в парке "Зарядье" начнутся в апреле 2015 года, сообщил Агентству "Москва" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сейчас мы освобождаем старое основание и начинаем заливать плиту, начинаем делать земляные работы", – сказал чиновник.

Также Хуснуллин отметил, что Москворецкую набережную сократят на одну полосу движения в районе парка – там планируют увеличить пешеходное пространство.

Заммэра добавил, что на территории парка будет филармония, проектировать которую будет японский акустик Ясухиса Тойота, на его счету почти 90 залов во всем мире. Филармония в "Зарядье" будет рассчитана на 1,5 тысячи мест, еще 300 мест будут в малом зале.

"У нас будет раздвигающаяся стена, которая, когда надо, будет открываться и сцена будет выходить на 5 тысяч зрителей в парке", – подчеркнул Хуснуллин.

Как будет выглядеть парк "Зарядье"

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал в интервью M24.ru, что власти рассматривали вариант сокращения количества полос на Московорецкой набережной с шести до четырех. Сейчас специалисты анализируют транспортные потоки на Москворецкой набережной, чтобы принять правильное решение.

"Мы рассматриваем и Москворецкий мост. Пока он не входит в объем работ по парку, однако в концепции было предложено сделать его частично пешеходным, чтобы соединить уже существующие пешеходные зоны в Замоскворечье с "Зарядьем". Сейчас этот вопрос прорабатывается", – отметил Кузнецов.

Он также отметил, что улицу Варварку не планируют делать полностью пешеходной. "Однако будет рассматриваться вопрос о смешанном движении здесь пешеходов и транспорта со снижением скорости для автомобилистов. Рассматривается и возможность сделать некоторые переулки Китай-города пешеходными. Так, пешеходный маршрут может быть организован от "Зарядья" через Варварку и Солянку к площади Яузских ворот", – резюмировал главный архитектор столицы.