11 районов Москвы будут советоваться с жителями, на что тратить деньги

Столичные власти утвердили список пилотных районов, которые получат дополнительное финансирование. Его выделят из денег, привлеченных управами в прошлом году.

В список вошли 11 районов, в которых будет проведен эксперимент: жители сами будут предлагать, на что потратить деньги. Среди них Тверской, Таганский, Войковский, Отрадное, Косино-Ухтомское, Печатники, Нагатинский Затон, Щукино, Котловка, Тропарево-Никулино и Крюково.

Жителям предложат распорядиться 10 процентами выделенных средств. Их потратят на объекты, которые не находятся в федеральной собственности, а стоимость работ не должна превышать 3 миллиона рублей. Это могут быть предложения по ремонту и благоустройству, а также ряду других вопросов. Исключением является лишь озеленение районов, для которого предусмотрено отдельное финансирование, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Собирать инициативы от москвичей начнут 25 марта. Они пройдут экспертизу, а с 20 мая по 20 июня будут выставлены на голосование на сайтах управ. При этом все работы планируется провести в течение лета.

Ранее сообщалось, что в 2012 году управы столичных районов привлекли в бюджет города дополнительный доход в размере 1,1 миллиарда рублей. Эти деньги решено было направить на ремонт. Они должны увеличить районные бюджеты развития примерно на 20 процентов, а всего в среднем каждый район дополнительно получит по 8 миллионов рублей.