Проекты: Конкурс на создание концепции развития Московской агломерации

Московский урбанистический форум

Международный конкурс на разработку концепции развития Московской агломерации стартовал в середине января 2012 года. На участие было подано 67 заявок, из которых экспертная группа выбрала десять проектных команд. Впоследствии число участников сократилось до девяти.

Итоги конкурса были подведены в сентябре 2012 года. Согласно решению жюри, победителем сразу в двух номинациях - "Развитие Московской агломерации" и "Развитие "Большой Москвы" - стала франко-российская команда Grumbach-Wilmotte, а лучшим проектом по формированию административно-делового центра на присоединенных территориях названа идея урбанистов из США - команды Urban design associates.

Остальные проектные бюро, среди которых команды из Италии, Нидерландов, Испании, Франции, а также три российские архитектурные мастерские, были признаны финалистами конкурса.

Основная идея архитекторов американской компании - соединить столичные аэропорты экспресс-поездами, а также связать их с центральными станциями метрополитена. Офисы, где работают москвичи, предлагают переместить из центра Москвы на окраины, чтобы избавить центр от пробок и развить инфраструктуру периферии. Особое внимание американцы уделили необходимости развития водного транспорта.

Основная идея французского бюро Antoine Grumbach et Associes, которое занималось созданием концепции "Большого Парижа" (проекта расширения французской столицы) - проложить от присоединяемых подмосковных земель огромный бульвар до Москвы и развивать вдоль него инфраструктуру, создав таким образом линейный город.

В ближайшем будущем также планируется развитие спальных районов. Эта тема будет обсуждаться на предстоящем Урбанистическом форуме.