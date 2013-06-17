Форма поиска по сайту

17 июня 2013, 10:58

Москва изучит опыт Сингапура по строительству ТПУ

Фото: ИТАР-ТАСС

17 июня в Москве пройдет семинар о строительстве транспортно-пересадочных узлов. Опытом проектирования ТПУ со столичными экспертами поделятся представители Сингапура.

В состав делегации вошел доктор Луи Тай Кер, который ранее возглавлял проект пересмотра концепт плана Сингапура. В настоящее время он является председателем Центра удобных для жизни городов, возглавляет группу компаний RSP Architects planners & engineers, а также работает советником по планировке в более 20 городах по всему Китаю.

Семинар пройдет в Большом зале Архитектурного Совета Москомархитектуры. В нем примут участие специалисты столичных департаментов и комитетов, ГУП НИ и ПИ Генплана Москвы, Мосинжпроекта, МКЖД, Метрополитена, ВШЭ и другие.

