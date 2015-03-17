Изменение стоимости строительных работ ожидается в середине года - Бочкарев

"Интервью": Андрей Бочкарев - о строительстве приоритетных объектов

Власти Москвы ожидают изменений в стоимости строительных работ, связанных с экономическим кризисом, ближе к середине года, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Пока мы не наблюдаем каких-то колоссальных скачков. Отдельные проявления высокой цены не являются повышением всего ценового фона. Мы понимаем, что какие-то последствия будут ближе к середине года", - сказал чиновник.

Также Бочкарев добавил, что в строительстве есть только около 10% материалов, которые зависят от импортных поставок. "Даже их мы стараемся минимизировать, но какую-то часть оборудования необходимо приобретать за рубежом", - подчеркнул глава департамента строительства.

При этом власти города следят за расходованием бюджетных средств. Как сказал Бочкарев, за последние четыре года стоимость строительства снизилась на 25-30 процентов. При этом в правительстве России рассматривается вопрос о принятии мер по реагированию на отклонения, связанные просто с экономической ситуацией, что позволит изменять условия госконтрактов на строительство объектов.

Ранее M24.ru сообщало, что Стройкомплекс Москвы в случае выявления необоснованного резкого повышения цен на строительные материалы намерен направлять соответствующие запросы в Федеральную антимонопольную службу.

"Нельзя допустить, чтобы желание отдельных компаний нажиться на сложившейся ситуации ставило под угрозу реализацию важнейших для развития мегаполиса проектов, таких как метро, дороги, гражданское строительство", – заявил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Также заместитель мэра отмечал, что город будет увеличивать темпы жилищного строительства. "Мы приняли непростое решение – будем увеличивать темпы жилищного строительства. Это приоритет. Будем искать нестандартные решения по подготовке площадок и так далее", – сказал он.