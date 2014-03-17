Форма поиска по сайту

17 марта 2014, 19:03

Новый дизайн непрозрачных ограждений для строек разработают в столице

В "Альбом проектных решений ограждений объектов строительства" планируют включить непрозрачные ограждения, сообщает Стройкомплекс Москвы. Проекты ограждений разработают с учетом предложений и замечаний заинтересованных департаментов и комитетов, касающихся как их функционального назначения, так и их внешнего вида.

"Альбом проектных решений ограждений объектов строительства" был создан в 2012 году. Документ состоит из концепций ограждений, которыми должны "прикрываться" здания, находящиеся на реставрации или на стадии строительства. В настоящее время он дорабатывается с учетом соответствия ограждений современным эстетическим и эксплуатационным требованиям.

Ранее сообщалось, что в новой версии "Альбома" будут учтены рекомендации Москомархитектуры по цветовым решениям, а также по использованию непрозрачных ограждений.

проекты стройкомплекс Москвы ограждения

