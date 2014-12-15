Помещения больниц в казну пока не передавались - Ефимов

Неиспользуемые здания больниц, список которых появился на портале "Русмедсервер", пока не передавались от учреждений здравоохранения в московскую казну. Об этом M24.ru рассказал глава департамента городского имущества Владимир Ефимов. Если в будущем здания решат отдать под инвестпроект, приоритетом станет медицинская направленность.

"Есть набор помещений, который планируется освобождать, но утвержденного списка нет", - пояснил он. По словам Ефимова, как только здания и участки передадут в казну, Градостроительная земельная комиссия (ГЗК) решит их дальнейшую судьбу.

"Это будут либо инвестиционные проекты, либо помещения предоставят для госнужд. В приоритете - медицинская направленность", - отметил чиновник. Прежде чем вынести окончательное решение, власти проанализируют, какой инфраструктуры не хватает в районе.

При этом, по словам Ефимова, большого строительства на месте больниц быть не может, так как большинство из них расположены на территории природных комплексов или особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Напомним, ранее заммэра по социальным вопросам Леонид Печатников рассказал M24.ru, что решение о продаже неиспользуемых здания больниц будет принимать мэрия. "В любом случае все вырученные деньги будут направлены в здравоохранение, в том числе на финансирование системы ОМС", - сказал он.