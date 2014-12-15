Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

15 декабря 2014, 13:23

Помещения больниц в казну пока не передавались - Ефимов

проекты Владимир Ефимов здания медучреждения медицина экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Неиспользуемые здания больниц, список которых появился на портале "Русмедсервер", пока не передавались от учреждений здравоохранения в московскую казну. Об этом M24.ru рассказал глава департамента городского имущества Владимир Ефимов. Если в будущем здания решат отдать под инвестпроект, приоритетом станет медицинская направленность.

"Есть набор помещений, который планируется освобождать, но утвержденного списка нет", - пояснил он. По словам Ефимова, как только здания и участки передадут в казну, Градостроительная земельная комиссия (ГЗК) решит их дальнейшую судьбу.

"Это будут либо инвестиционные проекты, либо помещения предоставят для госнужд. В приоритете - медицинская направленность", - отметил чиновник. Прежде чем вынести окончательное решение, власти проанализируют, какой инфраструктуры не хватает в районе.

При этом, по словам Ефимова, большого строительства на месте больниц быть не может, так как большинство из них расположены на территории природных комплексов или особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Напомним, ранее заммэра по социальным вопросам Леонид Печатников рассказал M24.ru, что решение о продаже неиспользуемых здания больниц будет принимать мэрия. "В любом случае все вырученные деньги будут направлены в здравоохранение, в том числе на финансирование системы ОМС", - сказал он.

Ранее на портале "Русмедсервер" появился документ, в котором приведен список имущества медицинских учреждений Москвы и области, которые будут переданы в имущественную казну. В число объектов, перечисленных в документе, входят, например, городская клиническая больница № 81, центр восстановительного лечения ГБУ "Детская городская клиническая больница им. З. А. Башляевой", ГБУ "Детская городская поликлиника № 39" и другие медучреждения, которые уже закрыты или будут закрываться в ходе реформы столичного здравоохранения. Всего в списке 60 зданий больниц и клиник, еще девять помещений принадлежат детсадам, которые находятся на территории лечебных учреждений.

Напомним, что в столице проходит реформа здравоохранения. В ее рамках проходит технологическое переоснащение медучреждений и укрупнение клиник. Благодаря нововведениям в Москве планируют освободить 30 процентов больничных коек. Этому способствует ускорение диагностики и лечения пациентов.

Сюжет: Столичное здравоохранение: изменения и нововведения

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать