К концу года в Москве создадут пять новых культурных центров

Фото: ИТАР-ТАСС

К концу года в пяти столичных домах культуры откроются новые культурные центры, сообщает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе департамента культуры столицы, на базе домов культуры "Онежский", "Дружба", "Салют", "Северное Чертаново" и "Зодчий" появятся культурные центры, которые наполнят новым содержанием.

Сейчас специалисты исследуют территории и аудитории, а также ведется поиск и согласование проектов.

Добавим, власти Москвы также намерены построить культурный центр на месте кинотеатра "Патриот" в районе Хорошево-Мневники в Северо-Западном административном округе. На месте другого кинотеатра в этом же округе, "Таджикистан", будет культурно-досуговый центр.