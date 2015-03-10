В Некрасовке начали строить насосную станцию

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

В Некрасовке начали строить второй пусковой комплекс Канализационной насосной станции (КНС) №2 и напорной канализации для района, сообщает пресс-служба департамента строительства. В настоящее время раскапывается котлован для подземной части КНС.

Канализационная насосная станция будет перекачивать более 20 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Кроме того, на участке проложат инженерные сети.

В наземной части здания площадью 0,26 гектаров появятся служебно-технические помещения, а в подземной части будет находиться железобетонный резервуар глубиной 14,2 метра.

Строительство КНС планируется завершить до конца текущего года. Территорию вокруг насосной станции благоустроят.

Напомним, в феврале 2014 года на юго-востоке Москвы построили 2-ой пусковой комплекс районной тепловой станции (РТС) "Некрасовка".

Комплекс находится по адресу 2-ая Вольская улица, владение 17 и обеспечивает теплом объекты поселка Некрасовка и микрорайоны района Некрасовка в ЮВАО.

В ходе работ установлен третий котел общей мощностью 60 Гкал/час. "Строительство 3-го котла районной тепловой станции позволит обеспечить устойчивое теплоснабжение строящегося района Некрасовка и довести выдаваемую тепловую мощность до 180 Гкал/час", - говорится в сообщении.

Ранее был введен первый пусковой комплекс на РТС с вводом в эксплуатацию двух котлов общей мощностью 120 Гкал/час. С учетом осуществляющейся застройки района и перспектив развития города Люберцы, тепловая станция "Некрасовка" стала одним из основных источником теплоснабжения.

Добавим, поселок Некрасовка вошел в состав Москвы в 1992 году. В 2011 году территория района увеличилась более чем вдвое благодаря присоединению Люберецких полей. В сентябре по просьбам жителей Некрасовки был закрыт располагавшийся здесь завод "Эколог", на котором производилась утилизация биологических и медицинских отходов. За закрытие завода, отравлявшего воздух района выбросами с крайне неприятным запахом, было собрано более 10 тысяч подписей.

По словам Сергея Собянина, работа над улучшением экологической обстановки в Некрасовке на этом не прекратится: планируется ликвидировать расположенный неподалеку мусорный полигон и провести очистку территории района. На эти работы планируется выделить 300 миллионов рублей, а их завершениие намечено на 2015 год.