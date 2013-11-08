Форма поиска по сайту

08 ноября 2013, 20:45

События

В Одинцовском районе Подмосковья появится памятник Казимиру Малевичу

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье установят памятник Казимиру Малевичу. Его планируют разместить на территории поселка Ромашково Одинцовского района на месте захоронения праха художника-авангардиста.

В ближайшее время стартует конкурс на право создания и оформления памятника, сообщили в пресс-службе правительства Московской области. Участие в нем могут принять профессиональные художники, архитекторы, градостроители, дизайнеры, творческие архитектурные мастерские и студенты.

Прием работ начнется с 1 декабря и продолжится до 24 февраля 2014 года. Для того чтобы объективно оценить конкурсантов, представленные работы будут рассматриваться под псевдонимами, а имена авторов станут известны после оглашения результатов.

Победитель будет назван в марте 2014 года. Все участники получат грамоты от организатора конкурса, а победитель будет награжден премией за лучший проект в размере 100 000 рублей. Также ему предоставят право создать памятник художнику.

