Ремонт московских дорог закончится в августе

Фото: ИТАР-ТАСС

К концу августа 2013 года будет полностью завершен первый трехлетний цикл дорожных ремонтных работ в столице. Об этом рассказал руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Андрей Цыбин.

Всего планируется отремонтировать 70 миллионов квадратных метров дорожного полотна, из них 21,9 миллиона квадратных метро - в 2013 году.

Город ужесточил требования к подрядчикам по качеству проводимых ремонтных работ. "Приемка идет с очень жесткими критериями", - отметил глава департамента и добавил, что в связи с этим сроки сдачи работ могут быть задержаны.

Переход с восьмилетнего цикла ремонта дорог на трехлетний произошел в 2011 году по решению мэра Москвы.