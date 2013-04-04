Столичному Стройкомплексу – 25 лет

В Лужниках отметили 25-летие Стройкомплекса Москвы

4 апреля Стройкомплекс Москвы отмечает 25-летие. Созданный в 1988 году Московский строительный комитет объединил пять главков: Главмосстрой, Главмоспромстрой, Главмосинжстрой, Главмосмонтажспецстрой, Главмоспромстройматериалы.

За прошедшие четверть века столичным Стройкомплексом было построено 88,8 млн кв. метров жилья, а это более трети жилого фонда столицы.

Фото: ИТАР-ТАСС

Появились новые спортивные объекты - Большая спортивная арена в "Лужниках", футбольный стадион "Локомотив", спорткомплекс "Крылатское" и многие другие. Полностью реконструирована МКАД, построено Третье транспортное кольцо, проложено Звенигородское шоссе и другие дорожные объекты.

С декабря 2010 года Стройкомплекс Москвы возглавляет Марат Хуснуллин.

Фото: ИТАР-ТАСС

В последние годы в столице были реконструированы Планетарий и Большой театр, завершаются работы в Московской консерватории, модернизирован Гребной канал, появились станции метро в Новокосино, Братеево и Митино.

В адресной инвестиционной программе на 2013-2015 годы запланировано строительство более двух тысяч новых объектов. Марат Хуснуллин отметил, что помимо непосредственного строительства социальных объектов, Стройкомплекс обеспечивает устойчивое развитие города.

В программе предусмотрены мероприятия по комплексному развитию территорий Новой Москвы. До 2016 года здесь появится 11 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, семь детских садов, четыре школы, восемь объектов здравоохранения, будет реконструировано Калужского шоссе и построено пять автомобильных дорог.