На YouTube появился канал Стройкомплекса Москвы

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Стройкомплекс Москвы запустил собственный канал на видеохостинге YouTube, сообщает пресс-служба ведомства.

Первый видеосюжет посвящен реорганизации территории бывшего завода "Кристалл", расположенного на восточном берегу реки Яузы. Здесь предлагается создать новый городской квартал для проживания, а в самом сердце бывшего завода создать арт-кластер.

Еще один сюжет рассказывает о программе модернизации панельных домов в столице. На видео можно увидеть, как на заводе производятся панели, из которых на стройплощадке за два месяца собирают готовый дом, и узнать, как известный испанский архитектор Рикардо Бофилл предложил переосмыслить фасады московских многоэтажек.

В ближайшей перспективе создание видеосюжетов о строительстве станции метро "Ховрино", возведении ледового комплекса "Арена легенд" на территории бывшей промзоны "ЗИЛ", строительстве арены футбольного клуба ЦСКА и сносе ветхих пятиэтажек.

