Москомархитектура готовит изменения в градостроительный кодекс Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Москомархитектура планирует внести поправки в нормативную базу, регламентирующую градостроительную деятельность в столице. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, подготовкой изменений существующих нормативов займется специальная рабочая группа.

Он рассказал, что речь пойдет, в частности, об изменении норм инсоляции (облучение поверхностей солнечным светом), а также о переходе к новой системе застройки – от микрорайонной к квартальной.

Кроме того, будет проработан вопрос изменения нормативов строительства машиномест.

"Расчет машиномест сейчас не привязан к возможностям дорожной сети, а делается только на основании объемов застройки. Но строить гигантские парковки, понимая, что автомобили не смогут к ним подъехать, совершенно бессмысленно", - отметил Сергей Кузнецов.

Также сейчас ведется работа по разделению понятий "апартаменты" и "гостиницы" и по узакониванию процедур творческого конкурса.