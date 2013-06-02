Автотоннелями будут управлять из Центра на Ленинградском проспекте

На Ленинградском проспекте появится центр управления автотоннелями

Управлять автомобильным движением в тоннелях будут из единого Центра, который строится на Ленинградском проспекте.

Из него можно будет анализировать ситуацию и следить за обстановкой сразу в трех тоннелях – Волоколамском, Ленинградском и Алабяно-Балтийском.

Шестиэтажное здание начали строить несколько лет назад, его площадь – три тысячи квадратных метров. На первом и втором этаже здания будет центрально-диспетчерский пункт, на третьем - технические помещения, где будут серверы и другое техническое оборудование на четвертом и пятом этажах - помещения служб эксплуатации, и на шестом - вентиляционное оборудование.

Ввод в эксплуатацию Центра возможен только после окончания строительства Алабяно-Балтийского тоннеля, на одном из направлений которого уже почти завершены работы.