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Проекты

02 февраля 2015, 09:59

В районе Тропарево-Никулино построят православный храм

проекты стройкомплекс Москвы строительство храмов строительство и реконструкция

Фото: M24.ru

В районе Тропарево-Никулино построят православный храм. Церковь будет находиться по адресу: улица Академика Анохина, владения 2-4, сообщается на сайте департамента градостроительной политики Москвы.

Для территории, на которой расположится храм, уже составлен проект планировки. В декабре 2014 года проект одобрили на публичных слушаниях.

Напомним, в районе Нагатино завершились работы по возведению церкви святителя Спиридона на 500 прихожан.

Программа "200 храмов"


Летом прошлого года на главный купол храма установили уникальный крест, выполненный специально для этой церкви. Высота креста - 4,5 метра, он украшен вызолоченным ажурным узором. При этом вставки цветного стекла на кресте, оснащенные светодиодами, светятся в темное время суток.

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Как ранее сообщил депутат Госдумы Владимир Ресин, в скором времени будет объявлен конкурс среди иконописцев, которые хотели бы поучаствовать в написании образов для нового собора.

Отметим, в Москве в рамках программы "200 храмов" возведено 22 храма и 79 деревянных часовен. Проект стартовал в столице в 2011 году. В ее рамках часть церквей строят на общественные пожертвования.

С учетом территорий Новой Москвы в городе планируется возвести 380 церквей, а программу хотят переименовать в "Москву златоглавую".

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