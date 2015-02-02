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В районе Тропарево-Никулино построят православный храм. Церковь будет находиться по адресу: улица Академика Анохина, владения 2-4, сообщается на сайте департамента градостроительной политики Москвы.
Для территории, на которой расположится храм, уже составлен проект планировки. В декабре 2014 года проект одобрили на публичных слушаниях.
Напомним, в районе Нагатино завершились работы по возведению церкви святителя Спиридона на 500 прихожан.
Летом прошлого года на главный купол храма установили уникальный крест, выполненный специально для этой церкви. Высота креста - 4,5 метра, он украшен вызолоченным ажурным узором. При этом вставки цветного стекла на кресте, оснащенные светодиодами, светятся в темное время суток.
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