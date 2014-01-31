Русской водке сегодня исполнилось 149 лет

В России 31 января отмечается День рождения русской водки

День Рождения сегодня отмечает самый известный алкогольный напиток на планете - водка. Ее придумали 149 лет назад, сообщает телеканал "Москва 24".

В этот день в 1865 году Дмитрий Менделеев защитил диссертацию "о соединении спирта с водою". Хотя употреблять это соединение начали еще в 14-15 веках, правда, тогда водкой называли разные настойки на травах и ягодах. Теперь водка - наш национальный напиток, в понимании иностранцев, неизменно идущий в комплекте с "шапкой-ушанкой, баней, балалайкой и медведями".

Статистика утверждает, что за последние десять лет популярность крепкого алкоголя у москвичей упала на 21%. Сейчас каждый житель столицы в среднем за год выпивает 33 бутылки водки. И объемы водочного потребления, по прогнозам, будут падать. Цены-то растут.

Так, в 2013 году произошел значительный рост минимальной цены на водку, ее стоимость увеличилась на 36% - со 125 рублей до 170. В 2014 году увеличение проведут в два этапа: с 1 января цена водки составила 199 рублей, а с 1 августа - 220 рублей за бутылку. Рост цен объясняется увеличением стоимости акциза на спирт и инфляцией.