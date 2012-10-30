Форма поиска по сайту

30 октября 2012, 10:50

Экономика

Сотни тонн мяса и рыбы задержаны на железной дороге в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

В октябре Россельхознадзор приостановил на Московской железной дороге движение некоторых составов с рыбной и мясной продукцией в связи с нарушением условий перевозки, а также из-за неправильно оформленных ветеринарных сопроводительных документов.

Задержано 104,7 тонн мясной и рыбной продукции из Белгородской, Калужской, Московской, Тверской областей и Приморского края. Ее оформление продолжится после предоставления сопроводительных документов, заполненных надлежащим образом.

При транспортировке 190,5 тонн груза из Приморья были нарушены температурные условия перевозки.

Также на изолированное хранение помещено около 100 тонн мясной продукции из Польши, Германии, Франции и Республики Молдова. Причинами задержания на сайте Россельхознадроза называют отсутствие на упаковках этикеток на русском языке, нарушение условий хранения и перевозки продукции, не полностью заполненный ветеринарный сертификат.

Вся продукция должна пройти лабораторные исследования на показатели безопасности.

