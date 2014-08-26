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Экономика

26 августа 2014, 18:40

Магазины не могут запрещать покупателям фотографировать ценники - власти

продукты цены магазины Минпортеб

Фото: M24.ru

Администраторы некоторых магазинов не разрешают покупателям фотографировать ценники подорожавших продуктов для отправки в Минпотреб Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства. Между тем посетители имеют на это полное право.

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По словам жителей, в магазинах зачастую ссылаются на то, что стоимость товара представляет "коммерческую тайну". Глава Минпортеба Владимир Посаженников отметил, что фотосъемка ценника на продукте питания – это метод сбора информации, а не использование чужого имущества, коммерческого секрета по выкладке товара или оформлению торгового зала. "А значит, запрет на фотографирование ценников незаконен!" - заявил он.

Посаженников также отметил, что, по закону о защите прав потребителей, продавец обязан своевременно предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товарах. Согласно гражданскому кодексу, реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты. "Ценник в магазине – это тоже предложение оферты, а значит открытая информация", - подчеркнул глава Минпотреба.

О таких нарушениях сотрудников магазинов покупатели могут пожаловаться на "горячую линию" министерства потребительского рынка и услуг Московской области по телефону: +7 495 988 37 15.

Жалобу можно отправить и по электронной почте или прислать адреса магазинов в группы Минпотреба в социальных сетях.


Как ранее сообщал M24.ru, о подорожании продуктов можно сообщить в Федеральную антимонопольную службу. Для этого в ведомство нужно прислать фотографию ценника и указать место и время, когда сделано фото, название торговой сети, а также указать, сколько продукт стоил до подорожания. Прикладывать фотографии старых чеков и ценников необязательно. Для приема заявлений на сайте службы создана специальная форма.

ФАС будет инициировать проверку после того, как на один и тот же магазин поступит несколько жалоб. Проверку начнут с крупных ритейлеров. После этого территориальные управления будут запрашивать у магазина причину повышения цен, изучать договоры с поставщиками и анализировать, по чьей вине идет подорожание. Если магазин или поставщик, который завысил цену, занимает доминирующее положение на рынке, то его оштрафуют на сумму от 1% до 15% оборота.

ФАС просит присылать фотосвидетельства завышения цен в магазинах

Напомним, 6 августа в России был введен запрет на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине. В перечень, утвержденный правительством РФ, попали рыба, свинина, говядина, мясо птицы, сыры, молочная продукция, овощи и фрукты.

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