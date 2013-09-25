Поставки бразильского мяса в Россию ограничат со 2 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

Россельхознадзор со 2 октября введет временные ограничения на поставки в Россию бразильского мяса. В ходе проверки ведомства выяснилось, что некоторые бразильские предприятия не соблюдают необходимые нормы санитарного контроля.

Ограничения коснутся поставок мяса и продукции животного происхождении с 10 бразильских предприятий, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Решение о вводе ограничений было принято по итогам инспекции 18 бразильских мясоперерабатывающих предприятий. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений, которые, по сообщению ведомства "свидетельствуют о недостаточном контроле со стороны ветеринарной службы Бразилии".

Ранее введенные ограничения на поставки бразильского мяса с 6 предприятий сохранены, а двум компаниям отказано в аттестации на право экспортировать свою продукцию в страны Таможенного союза.

О сроках действия ограничений не сообщается.