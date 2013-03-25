Россияне стали пить больше поддельной водки

70% населения употребляет поддельную водку - эксперт

Россияне не стали меньше пить. Все больше потребителей переходят на контрафактную продукцию из-за высокой стоимости лицензионной водки. Об этом в эфире "Москва FM" рассказал главный редактор портала "Алкоголь.ру" Михаил Смирнов.

"Водки не стали пить меньше. Стали пить контрафакт. Примерно 30% населения будет пить водку по 200 рублей. Остальные 70% будут потреблять нелегальную продукцию", - считает Смирнов.

По его словам, в России нет водки для малоимущих слоев населения. Высокая стоимость алкоголя также бьет по карману жителей регионов, где уровень зарплат ниже московских.

"В США есть водка дешевая, низкокачественная, но контролируемая государством. У нас, задирая цены, просто спихивают спиртосодержащие жидкости в самогон и в подделку", - отметил эксперт.

По его словам, властям стоит задуматься не о запрете водки, а о снижении уровня ее потребления. Но в целом проблема алкоголизма - не самая большая беда России.

"Россия не спивается. Страна занимает 22-24-е место по потреблению алкоголя в мире, пропустив все "цивилизованное человечество" вперед", - сказал Смирнов.

Напомним, в этом году правительство повысило акцизы на водку. Теперь самая дешевая бутылка "беленькой" стоит 170 рублей, а бутылка коньяка – 280 рублей. Росстат отметил падение производства спиртного на 30%, а ритейлеры заявили о снижении продаж водки в московском регионе на 12%.