Десять турецких заводов могут начать поставки мяса и молочной продукции в Россию

Фото: ИТАР-ТАСС

Россельхознадзор в конце этой недели направит инспекцию на мясные и молочные предприятия Турции, сообщил Агентству "Москва" помощник руководителя ветеринарной службы Алексей Алексеенко.

"Специалисты обследуют ветеринарно-санитарную обстановку в регионах, где расположено производство. Проверке подвергнется продукция животного происхождения, прошедшая термическую обработку", - пояснил Алексеенко.

По его словам, мясную и молочную продукции могут начать поставлять около десяти турецких заводов. Кроме того, на прошлой неделе ведомство договорилось с Китаем о дополнительных поставках с двух свиноводческих предприятий.

По данным Федеральной Таможенной Службы, с начала 2014 года основными статьями сельскохозяйственного экспорта Турции в Россию были овощи и фрукты, в частности томаты, огурцы-корнишоны и цитрусовые. До 25% от общего количества турецких поставок идут на рынок московского региона.

Напомним, 7 августа Россия объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в столичных магазинах нет дефицита продовольствия, объем импорта товаров не так велик. По его словам, многие торговые сети уже смогли переориентироваться на отечественного производителя.