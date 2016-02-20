Россельхознадзор запретил ввоз сыров ряда белорусских производителей

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Россельхознадзор приостановил поставки в Россию некоторых видов белорусских сыров. Как сообщается на сайте ведомства, такое решение вызвано тем, что в продукции содержатся небезопасные пищевые добавки.

Всего приостановлено действие четырех деклараций о соответствии на серийные партии сыров: "Российский молодой", "Гауда-Бел", "Голландский Новый" и "Мраморный", выработанные "Здравушка-милк", "Молочная компания Новогрудские дары" и "Глубокский молочноконсервный комбинат".

В ходе лабораторного контроля образцов данных сыров установлено существенное отклонение от заявленных показателей безопасности. В частности, специалисты обнаружили повышенное содержание консерванта. По результатам лабораторного контроля забракованные партии сыров были незамедлительно возвращены в Белоруссию.

Напомним, ранее контролирующее ведомство запретило поставки сыра с другого белорусского предприятия – "Слуцкий сыродельный комбинат" – из-за обнаружения антибиотиков и фальсификаций в продукции. Претензии со стороны российского ведомства вызывает как продукция самого комбината, так и двух его филиалов

– Любанского и Копыльского.

Как отмечается, позже Россия может ввести ограничения на ввоз сыров и с других предприятий Белоруссии из-за превышенного содержания консервантов в продукции. Россельхознадзор неоднократно за последние три месяца высказывал тревогу в связи с систематическими нарушениями белорусскими производителями сыров требований техрегламентов.