18 октября 2013, 20:44

Экономика

Москвичи постепенно переходят на здоровое питание – Немерюк

"Большое интервью": Алексей Немерюк о реконструкции столичных рынков

В Москве наблюдается тенденция перехода горожан к более здоровому питанию. В целом москвичи потребляют около 35 процентов свежей сельскохозяйственной продукции.

"Отмечается рост потребления овощей, за исключение картофеля, а также рыбы, мяса и молочных продуктов", - заявил в интервью телеканалу "Москва 24" глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, москвичи с низким доходом тратят на покупку свежих овощей половину своего зароботка. Люди высоким доходом - порядка 20 процентов своих доходов, однако они тратят деньги на кафе и рестораны.

При этом Немерюк отметил, что в этом году прогнозируется незначительный рост цен на некоторую овощную продукцию. Возможный рост цен связан с тем, что лето в Московском регионе было дождливым и фермеры не могут убрать овощные культуры с полей.

"На сегодняшний день, например, собрано лишь 32 процента от всего урожая картофеля", - сказал он, отметив, что перебоев с поставками картофеля в столице не будет.

