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Экономика

18 февраля, 18:55

Власти Москвы найдут разумные меры, чтобы сдержать рост цен - Немерюк

продукты магазины рост цен Алексей Немерюк экономика и предпринимательство экономические меры

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

Власти столицы разработают разумные экономические меры, которые помогут предотвратить рост цен. Об этом Агентству "Москва" заявил руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В качестве примера экономического решения проблемы Немерюк привел введение экспортной пошлины.

Он подчеркнул, что город намерен помогать не только потребителям, но и владельцам магазинов, производителям и переработчикам.

"Мы понимаем, что здесь необходимо применять меры экономического характера, не прямых запретов, линейных, все-таки надо помогать рынку, находить каналы поставок", - пояснил глава департамента.

Он добавил, что департамент ежедневно отслеживает стоимость 40 основных продуктов, входящих в потребительскую корзину."В 2015 году выявлялись факты, когда за тридцатидневный срок стоимость тех или иных продуктов возрастала более чем на 30 процентов", - сообщил Немерюк.

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Напомним, ранее руководитель департамента заявил, что столичные власти не будут устанавливать предельные цены на продукты, потому что регулирование торговой наценки или ограничение цены может привести к дефициту.

Он отметил, что с сентября департамент взаимодействует с регионами по поводу поставок товаров и изучает каждое звено цепочки "производитель - конечный потребитель", чтобы понять, где концентрируется спекулятивный интерес предпринимателей.

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