В Армавире 15 лет производили контрафактное печенье "Юбилейное"

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В Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту нелегального использования товарного знака "Юбилейное", сообщает радиостанция "Коммерсант FM".

Армавирская фабрика "Браво" производил кондитерские изделия под этим брендом в течение 15 лет. Всего было реализовано более 20 тысяч тонн контрафактного печенья. Сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей.

У фабрики изъяли специальное оборудование для производства печенья. Руководству предприятия грозит до шести лет тюрьмы.

Директор фабрики Владимир Бондаренко, уверен что "Юбилейное" - это "исторический бренд, который не может никому принадлежать".

В эфире радиостанции он пояснил, что выпускаемое его компанией печенье называлось "Юбилейное-2000".

"Мы вообще не конкуренты, потому что у нас упакованного фасованного печенья нет. Мы выпускали в гофрокоробах рассыпное печенье", - добавил он.

С 2013 года товарный знак "Юбилейное" принадлежит компании Mondelez International. Впервые это печенье было изготовлено в Москве на кондитерской фабрике товарищества "С. Сиу и Ко" в 1913 году. Выпуск был приурочен к 300-летию династии Романовых. В 1920 году, после национализации, фабрика была переименована в "Большевик". В 1992 году фабрику купила французская компанией Danone, а в 1993 рецепт печенья "Юбилейное" был запатентован. В 2007 году бренд стал принадлежать компании Kraft Foods.

Сейчас печенье "Юбилейное" производится на фабрике "Большевик" в городе Собинке Владимирской области и на кондитерском комбинате "Кубань" в городе Тимашевске Краснодарского края.

Ранее кондитеры неоднократно выступали с предложением национализировать советские бренды. По их мнению, зарубежные монополисты притесняют региональных производителей, лишая их права на популярные товарные знаки.