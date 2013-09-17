Россия отменила 30-летний запрет на ввоз говядины из Великобритании

Фото: ИТАР-ТАСС

Россия отменила запрет на ввоз говяжьих субпродуктов из Великобритании, действовавший более 30 лет. Ветеринарная служба Соединенного Королевства предоставила в Россельхознадзор информацию о соблюдении норм Таможенного союза британскими производителями.

С 16 сентября ввоз говяжьих и также бараньих субпродуктов из Великобритании разрешен, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Запрет на ввоз этой продукции действовал с 1986 года, когда в Великобритании была зарегистрирована вспышка "коровьего бешенства". Это неизлечимое заболевание крупного рогатого скота, которое может передаваться человеку, употребившему в пищу мясо зараженного животного.

У людей такое мясо способно вызвать болезнь Крейтцфельда-Якоба - тяжелое заболевание нервной системы, которое неизбежно заканчивается смертью за 8-14 месяцев. В России ни одного случая заболевания "коровьим бешенством" зафиксировано не было.

Отметим, что запрет на поставки мяса крупного и малого рогатого скота из Великобритании был отменен в ноябре прошлого года.