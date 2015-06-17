Ввоз сыров из ЕС создает нездоровую конкуренцию на рынке – эксперт

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Импорт безлактозной молочной продукции, под видом которой в Россию ввозятся заграничные сыры, могут запретить. С такой инициативой выступил Роспотребнадзор после соответствующего обращения Национального союза производителей молока ("Союзмолоко").

Председатель "Союзмолока" Андрей Даниленко рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что этот незаконный импорт создает нездоровую конкуренцию на рынке.

"Сейчас эта продукция попадает на российский рынок задекларированная как безлактозная, но не проходит проверку и сертификацию. Сыры вообще по определению безлактозный продукт. Если исходить из этого, любой сыр из "запрещенных" для ввоза в Россию стран может быть завезен под декларацией, что это безлактозный молочный продукт.

По сырам это создает абсолютно несправедливую ситуацию конкуренции. Одни не пользуются этой лазейкой, другие пользуются. Особенно с учетом того, что наши российские сыроделы вложили большие деньги, чтобы наладить производство импортных сортов сыров. Мы просим, чтобы завозилась только та продукция, которая прошла проверку и сертификацию", – сказал он.

Эксперт отметил, что в странах, из которых запрещен ввоз сыров в Россию, очень резко упали цены на этот продукт. "Там можно купить сыры, сделать маркировку, что они безлактозные и привезти их в Россию", – добавил Даниленко.

Как пишет "Коммерсантъ", поставщикам такой продукции нужно будет получать специализированный госсертификат, по которому они смогут завозить на российский рынок только безлактозную продукцию для диетического лечебного и профилактического питания.

Напомним, в мае Россельхознадзор разрешил ввоз молочной продукции, произведенной на двух украинских предприятиях. Так, с 20 мая отменили запрет на ввоз продукции с Лозовского молочного завода и предприятия "Гадячсыр".

Товары будут проходит через пункт пропуска Нехотеевка в Белгородской области. Запрет на ввоз украинских сыров вступил в силу с 14 октября прошлого года. Ограничения поставок были связаны с нарушениями производителями маркировки продукции и несоблюдением санитарных норм.

Добавим, на прилавках российских магазинов появятся сыры из Марокко, Аргентины, Туниса и Индии.

После введения торгового эмбарго в лидеры продаж на российском рынке вырвались брынза, сулугуни, моцарелла и сваля. Эти сыры делают в Пскове, Пензе, Самаре и Москве. По мнению "сырных сомелье", производство качественных сыров зависит от традиций. Например, адыгейский сыр, сулугуни и фету российские фермеры успешно выпускают уже много лет.