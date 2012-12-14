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Политика

14 декабря 2012, 15:52

Грузинские вина могут вернуться в Россию уже в следующем году

продукты Геннадий Онищенко вино власть

Геннадий Онищенко. Фото: ИТАР-ТАСС

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что в настоящее время препятствий для возвращения в Россию грузинского вина и минеральной воды нет. Уже 30 грузинских производителей подали заявления для возобновления поставок. Например, ООО "Компания алкогольных напитков Алаверди" подало заявку на регистрацию товарных знаков "Три грузина" и "Гамарджоба генацвале".

"Мы готовы к встрече с грузинскими производителями здесь, но нам обязательно надо будет посмотреть производство на месте… Если нас все удовлетворит, будем предлагать зарегистрировать новые изделия. Если будет все нормально, начнутся поставки, будем контролировать партии", – сказал Онищенко.

По данным главного санитарного врача страны, до Нового года поставки не возобновятся.

Ранее, 9 декабря, глава Национального агентства вина Грузии Леван Давиташвили заявил, возвращение на российский рынок является стратегически важным моментом, передает "Интерфакс". "Российский рынок важен, это – стратегический рынок, с которым не сравнится ни один другой рынок по своему потенциалу", – сказал Давиташвили.

Напомним, что грузинское вино перестало поступать на российский рынок в 2006 году на фоне обострения отношений между странами. Роспотребназор "забраковал" качество этого продукта.

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