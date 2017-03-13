Продажу энергетических напитков несовершеннолетним могут запретить в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Мосгордума разработает законопроект об ограничении продажи энергетиков несовершеннолетним, если эта инициатива будет одобрена москвичами, передает ТАСС.

По словам председателя столичного заксобрания Алексея Шапошникова, несмотря на наличие подобных законов в некоторых субъектах России, в столичном регионе эту тему еще не затрагивали.

Шапошников добавил, что при решении вопроса о разработке такого же законопроекта в Москве следует обратиться к самим москвичам, как это делалось при рассмотрении инициативы ограничения продажи алкоэнергетиков. Тогда в голосовании проекта "Активный гражданин" поучаствовали более 300 тысяч пользователей.