Продажу энергетических напитков несовершеннолетним могут запретить в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Мосгордума разработает законопроект об ограничении продажи энергетиков несовершеннолетним, если эта инициатива будет одобрена москвичами, передает ТАСС.
По словам председателя столичного заксобрания Алексея Шапошникова, несмотря на наличие подобных законов в некоторых субъектах России, в столичном регионе эту тему еще не затрагивали.
Шапошников добавил, что при решении вопроса о разработке такого же законопроекта в Москве следует обратиться к самим москвичам, как это делалось при рассмотрении инициативы ограничения продажи алкоэнергетиков. Тогда в голосовании проекта "Активный гражданин" поучаствовали более 300 тысяч пользователей.
"Активный гражданин""Активный гражданин" становится важной столичной платформой для общественного обсуждения законодательных инициатив.
В начале марта текущего года москвичи предложили отправлять зацеперов на общественные работы.
Сейчас административный штраф за зацепинг составляет 100 рублей. По инициативе Мосгордумы штраф может вырасти до 3–4 тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 1–2,5 тысячи рублей в регионах.
В случае повторного нарушения штраф может увеличиться до 4–5 тысяч рублей или превратиться в административный арест до 15 суток.